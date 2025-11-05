Il finale originale di Supernatural era molto più cupo

Il creatore di Supernatural Eric Kripke ha rivelato che inizialmente aveva in mente un finale molto diverso per il Supernatural finale della quinta stagione, completamente diverso da quello che abbiamo visto alla fine nella quinta o nella quindicesima stagione. I fan di Supernatural sanno che il finale della quinta stagione era il finale originale di Supernatural, ma che la serie è poi continuata per altre 10 stagioni.

Per questo motivo, la serie ha tecnicamente due finali: il finale della quinta stagione, “Swan Song”, che è ampiamente considerato uno degli episodi capolavoro di Supernatural, e il finale di Supernatural nella quindicesima stagione (la vera conclusione della serie). Ogni finale ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro, e il dibattito su quale finale fosse migliore rimane aperto.

Tuttavia, sembra che ci fosse una terza opzione che non ha mai visto la luce, o che apparentemente non era nemmeno nota, che avrebbe significato un finale completamente diverso per Sam e Dean Winchester, e tutti dovrebbero essere molto sollevati che non sia mai successo.

Il finale originale della quinta stagione di Eric Kripke significava che la storia si sarebbe ripetuta

L’attore Rob Benedict, che interpreta Dio/Chuck, e l’attore Richard Speight Jr., che interpreta Loki/Gabriel/Trickster, conducono insieme un podcast di rivisitazione di Supernatural, Supernatural Then and Now, in cui parlano con gli attori, gli sceneggiatori e i creatori della serie, insieme a vari altri professionisti che hanno lavorato alla serie.

In un episodio di inizio anno, intitolato “Swan Song Part 2: Kripke Reloaded”, Benedict e Speight Jr. hanno incontrato il creatore di Supernatural Eric Kripke, che ha rivelato che c’era un altro finale alternativo per la serie. Kripke ha spiegato:

“Sam va all’inferno, Dean si fa il culo per cercare di tirarlo fuori in un montaggio, un po’ simile a quello che c’è lì, ma alla fine non ci riesce perché il grande cambiamento emotivo di Dean era che doveva imparare a lasciar andare suo fratello, giusto? … Quindi, penso che fosse più qualcosa del tipo: ‘Oh, dove è andato? Ma lo lascerò andare’”.

Ma questo era ben lontano dall’essere la fine della storia di Dean in questo finale alternativo. Kripke ha invece rivelato che il finale della quinta stagione avrebbe mostrato la storia che si ripete per Dean Winchester in un modo davvero terrificante. Kripke ha spiegato:

“Poi Dean torna da [Lisa] e hanno un bambino, una bambina, che lui chiama Samantha. E poi l’immagine finale sarebbe stata lui con Samantha, che bacia Samantha e poi bacia, sapete, [Lisa], e mette la bambina nella culla, poi se ne vanno, spengono la luce, e poi una figura oscura si avvicina alla culla, e si torna al teaser di Supernatural, quindi c’è una figura oscura, e poi è come un blackout totale, e la forte implicazione è che tutto ricomincerà da capo. Quindi, Dean diventerà John, Samantha sarà la nuova cacciatrice di demoni, sua moglie sarà sul soffitto e Sam ovviamente tornerà dentro.

Questo finale avrebbe cambiato drasticamente la conclusione di Supernatural in molti modi. Per prima cosa, ovviamente, Dean avrebbe avuto un bambino, cosa che non è mai successa nella serie. In realtà, il vero finale di Supernatural ha essenzialmente ribaltato questa narrazione, con Sam che è quello che ha un figlio e gli dà il nome di Dean.

Oltre a questo significativo cambiamento, però, questa conclusione non avrebbe visto la storia di Dean e Sam andare avanti; invece, tutto sarebbe ricominciato da capo, trascinando con sé una nuova generazione. È vero che il finale effettivo di Supernatural è stato controverso, ma questo sarebbe stato un finale ancora peggiore per la serie.

Questo finale sarebbe stato completamente insoddisfacente

Vedere la storia ripetersi sarebbe stato un finale del tutto insoddisfacente. Forse l’aspetto più frustrante di questo arco narrativo sarebbe stato vedere Dean diventare come suo padre. I fan sono molto divisi quando si tratta di esprimere opinioni su John Winchester. Alcuni spettatori provano empatia per lui e credono che abbia fatto del suo meglio, mentre altri pensano che fosse un padre terribile.

Anche le star di Supernatural hanno fatto riferimento alla paternità di John e, nella serie stessa, è un argomento con cui i fratelli devono confrontarsi. Tuttavia, è lecito supporre che la maggior parte degli spettatori avrebbe avuto dei problemi con il fatto che Dean diventasse suo padre. Dopotutto, una delle cose che definiva il rapporto di Dean con Sam era il modo diverso in cui lo trattava.

Per molti versi, Dean era la vera figura paterna di Sam, poiché si prendeva sempre cura di lui; John, al contrario, sembrava mettere sempre la caccia al primo posto. Vedere questo accadere a Dean, che era sempre stato così contrario al comportamento di suo padre, sarebbe stato davvero straziante e avrebbe tradito la caratterizzazione di Dean che era stata costruita nel corso di cinque stagioni.

Inoltre, sapere che i fratelli alla fine non erano davvero sfuggiti a nulla ed erano destinati a entrare nello stesso ciclo brutale e tragico sarebbe stato più che deprimente. In un certo senso, questo avrebbe dato l’impressione che tutto ciò che avevano fatto fosse stato inutile. Anche Eric Kripke sembra esserne consapevole, come ha detto a Benedict e Speight Jr.:

“Quello era il finale, era pieno di punti interrogativi e non era un lieto fine. Era come se fosse un film horror, sapete, con Jason che alla fine salta fuori dall’acqua”.

I fan rimangono divisi sul fatto che Supernatural abbia concluso bene la serie – e ammetto di avere anch’io qualche problema con il finale della stagione 15 – ma se questo finale alternativo fosse stato davvero la conclusione della serie, sarebbe stato molto peggiore del finale che abbiamo avuto nella stagione 5 o nella stagione 15.

Sia il finale della stagione 5 che quello della stagione 15 sono migliori di questo finale

Molti considerano “Swan Song” uno dei migliori episodi di Supernatural, e a ragione. Anche se a suo modo è stato straziante, questo episodio ha chiuso il cerchio della storia di Sam e Dean, e sembrava il vero culmine di tutto ciò che era successo fino a quel momento nella serie.

In realtà, la storia non è mai stata così coerente come in quell’arco narrativo di cinque stagioni, in cui Sam e Dean sono rimasti coinvolti nell’epico scontro tra Lucifero e Michele. Ciononostante, molti erano felici di avere più tempo con Dean e Sam, che alla fine si è tradotto in un intero decennio in più contenente alcune delle storie e dei personaggi più amati di Supernatural.

Tuttavia, soprattutto a causa del modo in cui Dean è morto nel finale della serie, la conclusione della stagione 15 si è rivelata molto meno popolare come finale. Molti sono rimasti scontenti nel vedere Dean morire combattendo un comune vampiro piuttosto che in modo eroico ed epico, e sapere che Sam ha vissuto decenni senza suo fratello è stato come versare sale sulla ferita.

Per quanto alcuni possano trovare deludente questa conclusione, tuttavia, il piano originale di Eric Kripke sarebbe stato il peggiore dei tre finali. Sì, la morte di Dean è stata devastante (e frustrante sotto molti aspetti), ma almeno non ha compromesso la serie. Si può dire che abbia fatto il contrario, uccidendo Dean nel modo in cui lui aveva sempre immaginato di morire.

Premere il pulsante di reset sulla storia di Sam e Dean, ora con una nuova generazione soggetta agli stessi orrori che hanno vissuto loro, sarebbe stato come uno schiaffo in faccia ai fan, quindi sono davvero incredibilmente felice che il finale originale di Supernatural di Eric Kripke non sia mai stato realizzato.