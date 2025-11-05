Cose che succedono la notte: le riprese del nuovo film di Scorsese previste per l’inizio del 2026

Secondo le recenti indiscrezioni, Martin Scorsese avrebbe scelto il suo prossimo progetto: un adattamento del romanzo “Cose che succedono la notte” di Francis Steegmuller, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel cast. La conferma non è ancora ufficiale, anche in considerazione dei numerosi progetti che il regista ha sviluppato negli ultimi anni e che non hanno raggiunto la fase produttiva. Tuttavia, durante il tour promozionale del film Die My Love di Lynne Ramsay, Lawrence ha lasciato intendere che il progetto sia effettivamente in via di definizione, come riportato da IndieWire.

L’attrice ha indicato una possibile partenza delle riprese tra gennaio e febbraio, pur ammettendo che il calendario potrebbe subire variazioni. Altre fonti suggeriscono che l’inizio della produzione potrebbe essere posticipato, considerando il probabile coinvolgimento di DiCaprio nella campagna Oscar per la sua interpretazione in Una battaglia dopo l’altra. In tal caso, le riprese potrebbero slittare alla primavera.

Di cosa parla Cose che succedono la notte?

Cose che succedono la notte segue la storia di una coppia americana che si reca in una cittadina europea coperta di neve per adottare un bambino. Una volta arrivati, soggiornano in un grande hotel quasi deserto, popolato da figure enigmatiche: un cantante eccentrico, un uomo d’affari corrotto e una guaritrice dal forte carisma. Mentre la coppia tenta di riportare il bambino a casa, la situazione comincia a deteriorarsi e la realtà attorno a loro — così come il loro rapporto — inizia a sgretolarsi.

DiCaprio ha raccontato nel podcast The Big Picture che Scorsese gli avrebbe consigliato di rivedere “La donna che visse due volte” di Alfred Hitchcock come punto di riferimento per l’atmosfera del film. Il collegamento appare coerente con le tematiche del romanzo, che esplora una dimensione sospesa tra sogno e realtà e il tema dell’ossessione.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla produzione o sulla durata prevista del film. Cose che succedono la notte si prospetta come un progetto differente rispetto alle recenti opere di Scorsese, dopo titoli di ampio respiro come The Irishman e Killers of the Flower Moon. Qualsiasi aggiornamento ufficiale su cast, calendario e distribuzione sarà annunciato dai canali di produzione nelle prossime settimane.