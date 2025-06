The Better Sister – Stagione 2 si farà? tutto quello che sappiamo

The Better Sister di Prime Video ha dato una svolta sorprendente con un colpo di scena all’ultimo minuto nei secondi finali del finale. Un personaggio che non muore nel libro di Alafair Burke da cui è tratto il film appare morto su una spiaggia degli Hamptons proprio prima dell’ultima scena dello show, aprendo in modo inaspettato la possibilità di una seconda stagione. The Better Sister Stagione 1 ha già coperto tutta la trama del libro, quindi qualsiasi cosa da qui in poi sarebbe una nuova creazione se la serie dovesse continuare.

Questa morte improvvisa è stata una delle domande principali che ci siamo posti quando abbiamo parlato con il cast e i creatori di The Better Sister della stagione 1. Allora, cosa hanno detto sulla possibilità di una seconda stagione di The Better Sister? Ecco tutto quello che sappiamo.

Di cosa parla The Better Sister?

The Better Sister, basata sul romanzo della scrittrice di best seller Alafair Burke, è un thriller elettrizzante in otto episodi sulle cose terribili che allontanano due sorelle e alla fine le riportano insieme. Chloe (Jessica Biel), una dirigente di alto profilo nel mondo dei media, vive una vita da favola con il suo affascinante marito avvocato Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan) al suo fianco, mentre la sorella Nicky (Elizabeth Banks), da cui si è allontanata, lotta per sbarcare il lunario e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, il principale sospettato sconvolge la famiglia, riunendo le due sorelle, che cercano di districare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la sua morte.

La serie rimane piuttosto fedele al libro, pur prendendosi alcune libertà creative. Il personaggio di Paul Sparks, ad esempio, non esiste nel libro, ma è stato creato per essere l’interesse amoroso e la figura di sostegno di Nicky. La libertà più grande è stata presa con Jake (Gabriel Sloyer), un collega di Adam ed ex amante di Chloe. Il corpo di Jake è stato ritrovato sulla spiaggia nel finale della prima stagione, ma la causa della sua morte era un mistero. Jake non muore nel libro, quindi perché questo cambiamento?

Chi ha ucciso Jake in The Better Sister?

Abbiamo chiesto alle showrunner Olivia Milch e Regina Corrado di spiegarci questo importante colpo di scena e cosa significa per il futuro della serie. Hanno affermato che si tratta della conclusione della trama del Gentry Group e che non apre necessariamente le porte a una seconda stagione. Che sia stato pensato come preludio alla seconda stagione o meno, questo sviluppo getta comunque le basi per una nuova storia.

“C’è così tanto dramma e intrigo intorno alla figura di Adam, per quello che ha fatto con il Gentry Group e per quello che ha fatto con Bill Braddock. E Jake è coinvolto in tutto questo, nell’ambito dell’indagine dell’FBI”, ha spiegato Milch. “E quindi la verità è che, anche se questa è una storia che inizia con questa famiglia, si è davvero espansa fino a coinvolgere una multinazionale con enormi implicazioni. Quindi Jake non è coinvolto solo con queste sorelle, ma anche con un’organizzazione molto più grande e ovviamente molto più potente. Per noi non si tratta solo di questa famiglia, della tensione e della distruzione che ha colpito questa famiglia, ma dell’effetto a catena della tensione e della distruzione che si verificano quando le persone fanno questo tipo di scelte e si lasciano coinvolgere in questo tipo di violenza. Quindi ci sembrava inautentico e insincero dire che la violenza si ferma alle sorelle, che è solo Nicky a compierla. No, questa è violenza perpetrata su una scala molto più ampia e molto più vasta”.

“Ed è stata l’ambiguità di come sia successo, per mano sua, per mano di qualcun altro, quanto sia pericoloso il mondo in cui vivono, che per me, solo in quell’immagine, racconta tutta la storia”, ha aggiunto Corrado.

“Penso che sia un finale perfetto per la prima stagione”, ha detto Corrado a proposito della conclusione della prima stagione con un nuovo misterioso omicidio. “Tutte queste cose sono in qualche modo collegate, se si vuole vedere in questo modo. Ma c’è sempre, perché la vita è continua, il pensiero: ‘Oh, wow, potremmo davvero fare qualcosa con questo’. Ma penso che per questa storia in particolare, ci è sembrato un periodo concluso”.

Come è finito The Better Sister?

Nicky è stata rivelata essere l’assassina di Adam. Ha ucciso il suo ex marito e padre di sua figlia dopo aver scoperto che lui aveva iniziato ad abusare fisicamente di Chloe come aveva fatto con lei. Suo figlio Ethan (che era stato cresciuto principalmente da Adam e Chloe) ha informato Nicky degli abusi, ed è per questo che lei è venuta in città.

The Better Sister si conclude con Nicky e Chloe che hanno ricucito le profonde ferite del loro rapporto e si siedono tranquillamente sulla spiaggia della casa di Chloe negli Hamptons. È qui che si giurano di mantenere il segreto sull’identità del vero assassino di Adam. Ethan viene scagionato dopo che Chloe ha sollevato un ragionevole dubbio durante il processo rivelando la sua relazione con Jake. Con la morte di Jake, tuttavia, gli spettatori sono rimasti con il dubbio se l’alibi di cui Nicky e Chloe parlano sulla spiaggia riguardasse Adam o lui. Hanno ucciso Jake? Questo è qualcosa che i detective che lavorano su questo caso di alto profilo, Guidry (Kim Dickens) e Bowen (Bobby Naderi), sarebbero sicuramente interessati a sapere.

Guidry ha concluso la stagione determinata a scoprire la verità sull’omicidio di Adam. È convinta che le sorelle siano coinvolte più di quanto si pensi. Ha ragione, ma al momento ha le mani legate. Questo è un altro dettaglio che apre le porte a una possibile seconda stagione. E i fan potrebbero essere interessati a vedere come Chloe, Nicky ed Ethan evolveranno dopo il finale (più o meno) felice per la loro famiglia. Anche il finale di Catherine (Lorraine Toussaint) sembrava preparare il terreno per una seconda stagione, con la sua reazione scioccata e risentita quando Chloe fa arrestare Bill (Matthew Modine) per i crimini commessi al servizio del Gentry Group. Toussaint ha detto a TV Insider che la sua battuta finale “motherf***er” potrebbe essere interpretata come una risposta a Chloe o a Bill. La prima opzione creerebbe una rivalità tra questi ex alleati.

The Better Sister è stato rinnovato per la seconda stagione?

Al momento della pubblicazione, The Better Sister è ancora classificato come una serie limitata di una stagione e non ci sono segni di un rinnovo da parte di Prime Video. Biel e Banks concordano sul fatto che ci sia spazio per continuare la storia, ma non sono sicuri che i loro personaggi debbano essere coinvolti.

“Voglio dire, abbiamo fatto una serie limitata. Ho la sensazione che abbiamo chiuso molti capitoli“, ha detto Banks a TV Insider. ”[Il colpo di scena della morte di Jake] è come la prima pagina di una nuova storia che secondo me potrebbe andare in qualsiasi direzione. Forse non ci coinvolgerà nemmeno. Forse sarà il Gentry Group“. Banks ha aggiunto, ”Chiedete a Gloria Reuben, lei sarà coinvolta”, ma non prendetelo troppo alla lettera. Banks sembrava sottintendere che, se la serie dovesse continuare, avrebbe più senso avere Reuben come protagonista, dato il suo personaggio, Michelle, e la sua storia d’amore con Jake, un altro dettaglio della trama creato per la serie che non è nel libro.

La trama del Gentry Group potrebbe essere la base per la continuazione della serie, ma il vero fascino di questa serie è il rapporto tra le due sorelle. Banks ha detto che il colpo di scena finale ha reso onore a tutti gli episodi precedenti e funziona come un finale di serie.

“Ogni episodio finisce con un colpo di scena, e ho pensato che anche il finale ne avesse bisogno perché è divertente per il pubblico e, in fin dei conti, questa serie deve intrattenere”, ha spiegato Banks. “E quel piccolo colpo di scena, penso che faccia parlare tutti e susciti domande. È un ottimo colpo di scena”.

“Sono davvero soddisfatta di come è finita la serie perché abbiamo potuto condividere ciò che è successo”, ci ha detto Biel. “Il pubblico esce dalla sala sentendosi, credo, soddisfatto delle informazioni che ha ricevuto. E, come hai detto tu, queste donne sono finalmente sulla stessa lunghezza d’onda e non solo, ma ora sono anche molto unite. Ti coprirò le spalle per sempre. Tu mi coprirai le spalle per sempre. E questo è l’arco narrativo che era più importante per noi mostrare: due persone in conflitto, due donne in conflitto, e come attraverso le circostanze più difficili hanno trovato la via d’uscita“.

”Quello che non volevamo fare era una serie solo su donne che non si sostengono a vicenda e sono cattive l’una con l’altra“, ha continuato Biel. ”L’arco narrativo era importante per arrivare fino alla fine. Quindi, mi sento molto bene per come abbiamo lasciato la serie. E, come ha detto Elizabeth, l’aspetto dell’intrattenimento, il valore dell’intrattenimento, offre agli sceneggiatori infinite opportunità. Ed è un po’ il sogno. Con questi personaggi o con questa serie, se avrà la fortuna di avere una seconda stagione, si può andare ovunque. Ma sì, è una serie limitata. Quindi abbiamo chiuso il libro. Abbiamo chiuso l’ultima pagina del libro di Alafair”.

“Era un giallo” su Adam, ha aggiunto Banks, “e sapete chi è stato”. È vero, ma non per Jake!

Reuben ha detto a TV Insider: “È bellissimo come è finita la stagione. Quando ho letto le sceneggiature, sono rimasta scioccata dal finale”. Ha ammesso che le questioni in sospeso alla fine potrebbero essere semplicemente un riflesso della vita reale.

“Adoro il fatto che ci siano ancora alcune domande senza risposta su Michelle e Jake, qual era la loro storia? Ne accennano qua e là molto, molto brevemente e senza entrare nel merito, ma perché lei va lì nel cuore della notte?” ha detto Reuben. “Quella scena a casa sua prima che arrivi Chloe e tutto quel flirtare. Qual è davvero la loro storia? Adoro queste domande senza risposta. Adoro quando le cose non vengono risolte in modo perfetto. Di solito nella vita non è così”.

Se ci sarà una seconda stagione di Better Sister, il cast e i creatori non ne parlano. Prime Video afferma che The Better Sister è nella sua Top 10 per numero di spettatori al momento della pubblicazione, quindi lo streamer potrebbe essere incentivato a continuare questa storia.

The Better Sister, Stagione 1 disponibile ora, Prime Video