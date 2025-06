Sgt. Rock è in fase di sviluppo, secondo James Gunn

James Gunn ha condiviso un aggiornamento positivo sul film di Sgt. Rock, che apparentemente sta ancora andando avanti dopo che alcune indiscrezioni ne avevano indicato l’archiviazione.

Il mese scorso è emersa la notizia che i DC Studios avevano deciso di accantonare il film di Sgt. Rock, la cui regia era stata affidata a Luca Guadagnino e che Colin Farrell avrebbe interpretato il personaggio principale, ma sembra che Easy Company possa ancora avere vita.

Durante una nuova intervista con EW, il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha confermato che Sgt. Rock sta ancora andando avanti, ma sembra che potrebbe rivelarsi un film molto diverso da quello originariamente in fase di sviluppo.

“Sento che siamo a buon punto. Stiamo ancora andando avanti, ma non sarà… Cosa vorrebbe Peter che dicessi qui? … Quindi stiamo ancora andando avanti, ma, sì, al momento non è esattamente dove volevo che fosse creativamente, quindi deve cambiare un po’.”

È probabilmente giusto dire che non molte persone sono rimaste sconvolte dalla notizia che il Sgt. Rock è stato rimosso dal programma DCU, quindi sarà interessante vedere se questi cambiamenti susciteranno un po’ più di entusiasmo nella community dei fan una volta che il progetto tornerà in carreggiata.

Il regista di Superman ha anche ribadito che Paradise Lost sta procedendo “lentamente” e che il progetto di Wonder Woman attualmente in fase di scrittura sarà solo vagamente collegato alla serie.

“Wonder Woman è una cosa a parte. Stiamo lavorando a Wonder Woman, è in fase di scrittura proprio ora. Quindi è diverso. Voglio dire, non diverso. Sono collegati. Lei viene da quella fottuta Themyscira, quindi…”

A Gunn è stato anche chiesto di altri progetti che potrebbero essere nelle prime fasi di pianificazione e che non sono ancora stati resi noti al pubblico, e ha rivelato che “la sua cosa preferita” non è ancora stata annunciata. Sembra che Gunn ritenesse che questo misterioso film o serie TV potesse essere troppo facile da “copiare” per un’altra casa di produzione – azzarderemo un’ipotesi azzardata e supporremo che si riferisca ai Marvel Studios.

“La mia cosa preferita non è stata ancora annunciata. Una delle sceneggiature che la gente in un certo senso conosce. La mia sceneggiatura la gente non conosce. Le altre sceneggiature non conoscono. Quindi si tratta per lo più di cose che la gente non sa… Un paio di quelle cose [annunciate a gennaio 2023] sono in una buona fase di sviluppo, ma c’era una cosa che sapevo fin dall’inizio: quando ho proposto a David Zaslav cosa sarebbe stato il DCU, gliel’ho proposto, ma non l’abbiamo annunciato in quel primo incontro perché mi sembrava troppo facile che un’altra casa di produzione lo copiasse. E quindi questa è una delle cose principali.”

Non abbiamo idea di quale tipo di premessa concettuale potrebbe spingere la Marvel a cercare di prendere il sopravvento sull’idea, ma questo sicuramente susciterà molte speculazioni.