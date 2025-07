The Gilded Age – stagione 3, episodio 3, la spiegazione del finale

The Gilded Age – stagione 3, episodio 3 anticipa un grande matrimonio per Hector, duca di Buckingham, che deciderà una volta per tutte se sposare Gladys Russell. Dopo la sua sorprendente entrata in scena alla fine dell’episodio 2 della terza stagione di The Gilded Age, gli spettatori avevano bisogno di risposte su cosa sarebbe realmente successo tra Hector e Gladys.

La terza stagione di The Gilded Age, episodio 3, ha anche iniziato a riscaldare la nuova storia d’amore di Peggy Scott, mentre Charles Fane si è affermato come il cattivo di The Gilded Age. All’interno della famiglia Van Rhijn, l’impegno di Ada Forte per la temperanza ha causato ulteriori conflitti con Agnes van Rhijn, ma ha anche dato vita a un’intrigante nuova trama per il personaggio nel finale dell’episodio.

Gladys Russell accetta di sposare il duca di Buckingham

Il duca trae profitto dalla partnership

La rivelazione più importante della terza stagione di The Gilded Age, episodio 3, è che Gladys Russell ha finalmente accettato di sposare Hector, duca di Buckingham. Sebbene Bertha Russell fosse da tempo determinata a far sposare Gladys con il duca, Gladys stessa ha sempre cercato una via d’uscita. Dopo aver rotto con Billy Carlton, però, Gladys ha finalmente accettato il suo destino.

Dopo il ritorno del duca alla fine dell’episodio 2 e la sua enigmatica dichiarazione sul suo avvocato, il pubblico ora capisce esattamente cosa ha in mente. Sulla base dell’accordo stipulato con Bertha nella seconda stagione, il duca credeva di poter negoziare una grossa somma di denaro per sposare Gladys, che gli avrebbe permesso di mantenere le sue proprietà e i suoi titoli.

Inizialmente, George Russell si era opposto al Duca che chiedeva più della generosa somma che era disposto a pagare all’inglese. Alla fine, però, le ambizioni di Bertha hanno avuto la meglio, poiché lei ha essenzialmente garantito al Duca più soldi dicendo che avrebbe potuto prendere la rendita promessa a Gladys da suo padre.

Quando George cede e accetta la proposta di Hector, tradisce la sua promessa di permettere a Gladys di sposarsi per amore.

Le promesse di Bertha al Duca ignorano tutte le paure e i desideri di Gladys. Tuttavia, quando George cede e accetta la proposta di Hector, tradisce la promessa di permettere a Gladys di sposarsi per amore. Sia Gladys che il Duca ammettono di non conoscersi affatto e promettono di essere onesti, anche se questo non serve a placare il disagio di Gladys.

The Gilded Age prepara una svolta soprannaturale per Ada Forte

La signora Bauer dice che può aiutare Ada a parlare con il suo defunto marito

La signora Bauer chiede ad Ada se vorrebbe parlare di nuovo con il suo defunto marito, il reverendo Luke Forte, se potesse. Dalla sua morte in The Gilded Age- stagione 2, Ada è senza una guida, dedicandosi al movimento per la temperanza mentre cerca di capire come vivere senza Luke, quindi la prospettiva è immediatamente allettante.

Questa domanda introduce uno degli aspetti più emozionanti della terza stagione di The Gilded Age: una seduta spiritica. I trailer precedenti della stagione hanno mostrato brevi clip di un medium in visita alla casa dei Van Rhijn e di una seduta spiritica, introducendo un elemento soprannaturale nella serie e un potenziale modo per Ada di affrontare il suo dolore.

Il padre di Peggy Scott disapprova già il suo nuovo corteggiatore

Peggy Scott non ha sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi genitori in The Gilded Age, ma la famiglia sembra più unita nella terza stagione. I genitori di Peggy sono persino andati a casa dei Van Rhijn con un medico per lei quando era malata nell’episodio 2, il che ha dato il via alla nuova storia d’amore di Peggy.

Il medico e l’interesse amoroso di Peggy, William Kirkland, sembra abbastanza simpatico e sua madre incoraggia persino la relazione. Dopo aver incontrato la famiglia di William a Newport, però, Dorothy e Arthur Scott sono rimasti molto preoccupati per il futuro di Peggy.

Mentre il dottor Kirkland sembra simpatico, sua madre, Elizabeth, ha dei pregiudizi nei confronti del padre di Peggy perché è uno schiavo liberato. È chiaramente convinta di essere superiore a lui perché la sua famiglia è ricca da generazioni, mentre lui si è fatto da solo, il che significa che Peggy potrebbe dover affrontare gli stessi pregiudizi nei prossimi episodi.

Il comportamento di Elizabeth Kirkland potrebbe diventare insopportabile.

Dorothy avverte Arthur di non immischiarsi troppo nella vita sentimentale di Peggy, poiché in passato ciò ha portato alla tragedia, ma sia la madre che il padre di Peggy sono preoccupati per il futuro della figlia con William. Anche se gli Scott sono determinati a non dire nulla nell’episodio 3, il comportamento di Elizabeth Kirkland potrebbe diventare insopportabile.

Bertha scopre la relazione tra Marian Brook e Larry Russell

Marian Brook e Larry Russell continuano la loro relazione segreta, ma The Gilded Age ha anche reso molto chiari alcuni degli ostacoli che devono affrontare. Mentre i due si baciano nella casa dei Russell, la nuova cameriera di Bertha li sorprende e più tardi racconta a Bertha ciò che ha visto. Naturalmente, Bertha non è mai stata indifferente al futuro dei suoi figli.

Bertha probabilmente non vede Marian come una pretendente seria per Larry.

Considerando quanto Bertha sia stata coinvolta nel futuro sentimentale di Gladys, non sarebbe sorprendente se avesse delle obiezioni alla relazione tra Marian e Larry. Ciò è particolarmente vero considerando che la signorina Brook ha già avuto due fidanzamenti falliti e Bertha probabilmente non vede Marian come una pretendente seria per Larry.

Larry ha anche un passato con Susan Blane, con cui ha avuto una breve relazione nella seconda stagione di The Gilded Age. Anche se non deve affrontare lo stesso stigma sociale di Marian, potrebbe comunque causare un problema se Marian venisse a conoscenza della portata della relazione. Marian e Larry sono carini insieme, ma hanno ancora i loro passati e le loro famiglie con cui fare i conti.

Jack Trotter è ancora alla ricerca di investitori per la sua sveglia

La sveglia di John “Jack” Trotter fa parte della storia di The Gilded Age dalla seconda stagione, ma il sogno di Jack di vendere la sua invenzione rimane irrealizzato nella terza stagione di The Gilded Age. Dopo aver iniziato a lavorare con Larry alla fine della seconda stagione di The Gilded Age, i due hanno cercato investitori, ma non hanno trovato acquirenti.

Sebbene tutti nella casa Van Rhijn credano ancora che Jack troverà degli investitori per la sua sveglia, il giovane inventore sta iniziando a perdere la pazienza e la fiducia in se stesso. Sorprendentemente, è la signora Armstrong a farlo sentire leggermente meglio, affermando che dovrebbe essere felice di aver almeno messo un piede nella porta.

The Gilded Age, stagione 3, episodio 4, andrà in onda su HBO e HBO Max domenica 13 luglio alle 21:00 EST.

Sebbene sia solitamente arrabbiata e abbia torto su quasi tutto, la signora Armstrong ricorda giustamente a Jack di non arrendersi. I suoi incontri di lavoro non hanno ancora portato a nulla, ma The Gilded Age ha dedicato così tanto tempo a questa storia che sarebbe molto sorprendente se Jack Trotter non riuscisse a risolvere la situazione nel corso della stagione.