Nicholas Hoult rivela come mai Lex Luthor odia Superman

Nicholas Hoult, che interpreta Lex Luthor nel prossimo Superman di James Gunn, spiega perché l’eroe DC non piace a Lex Luthor. Negli ultimi 85 anni, Lex ha condiviso una rivalità leggendaria con l’Uomo d’Acciaio, e molti adattamenti cinematografici e televisivi hanno messo in mostra questa dinamica. In uscita il 9 luglio 2025, Superman mette per la prima volta a confronto il Lex di Hoult con il Clark Kent di David Corenswet.

Prima del debutto del film, Nicholas Hoult ha spiegato perché la sua versione di Lex odia l’eroe. L’attore ha dichiarato: “Penso che sia questo il motivo per cui è divertente approfondire la questione con Lex. Credo che uno dei motivi sia che si è impegnato per essere in un certo senso un eroe, una figura divina, e crede di meritare questa adorazione, rispetto e amore da parte dell’umanità”.

Hoult ha descritto il suo Lex come “guidato dall’amore“, il che lo rende invidioso dell’eroe. Ha spiegato: “Poi arriva Superman e in un certo senso ottiene tutta l’adorazione che sente di meritare lui. Quindi c’è un po’ di questo e, sì, gelosia e paura e tutte queste cose mescolate nel crogiolo, suppongo.”

Nicholas Hoult ha già discusso del perché Lex odi Superman all’inizio di quest’anno. L’attore ha posto una domanda interessante: “Se qualcuno ha il potere assoluto e la capacità di fare qualsiasi cosa, cosa succede quando ciò che fa non è in linea con la convinzione di tutti su ciò che è giusto?” Questa prospettiva differisce leggermente dalla sua spiegazione più recente.

Le affermazioni di Hoult possono sembrare in qualche modo contraddittorie in superficie, ma hanno un filo conduttore: invidia e presunzione. Lex, in molte iterazioni, si ritrova a invidiare l’immenso potere di Superman e l’adorazione che questo gli porta. Nella sua mente, Lex si è guadagnato entrambi, quindi vedere qualcun altro celebrato per il suo immenso potere lo fa infuriare.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).