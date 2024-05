Un uomo vero di Netflix è basato su una storia vera?

Mentre Jeff Daniels indossa un folto strascico del Sud e una giacca e cravatta nitida nella serie limitata di Netflix, Un uomo vero (A Man in Full), è facile credere che la serie sia basata su eventi reali. Dalla storia concreta alla fotografia pulita, A Man in Full ha l’aria di essere un racconto di eventi reali, ma è completamente fittizio. Detto questo, la serie è un adattamento libero dell’omonimo romanzo di Tom Wolfe del 1998, ma il creatore David E. Kelley ha tradotto l’Atlanta di fine anni ’90 del libro ai giorni nostri. In questo modo, la serie modernizza le questioni sociali presentate nel romanzo, comprese le lotte per il potere finanziario e razziale che sono in primo piano. Questa sensazione di realismo si ritrova anche nel personaggio di Jeff Daniels, l’avido agente immobiliare Charlie Croker, che in realtà si ispira a molti veri magnati di Atlanta. Questa modernizzazione non è l’unico allontanamento dal romanzo di Wolfe, che si conclude in modo molto diverso dal finale selvaggio a cui assistiamo sullo schermo.

Un uomo vero (A Man in Full) è uno sguardo realistico sull’avidità aziendale

Sebbene Un uomo vero (A Man in Full) non sia basato su una storia vera, è innegabile che la rappresentazione dell’avidità aziendale sia realistica. L’esempio più evidente di questo realismo è la narrazione generale della lotta di Croker per tenersi stretta la sua enorme ricchezza e le sue preziose proprietà abbassandosi a livelli che sembra assolutamente a suo agio, il che indica che potrebbe esserci già stato in passato. Ma i momenti più piccoli, come il recarsi a malincuore a eventi di beneficenza per salvare le apparenze o il fatto che la persona con cui interagisce di più sia il suo nemico e il suo autista, sottolineano quanto possano essere isolanti e denigranti i livelli più alti del mondo aziendale. Anche l’avvocato più onorevole di Croker, Roger White (Aml Ameen), esprime presto la sua insoddisfazione per la sua carriera, ma è radicato al suo posto a causa dello stile di vita della sua famiglia.

Pur condannando l’avidità e i pericoli dell’eccesso di successo, la serie non ha il tradizionale atteggiamento “mangia i ricchi”. Nonostante la morale sgradevole di Croker, il suo atteggiamento brutale e il suo comportamento da avente diritto, ci ritroviamo a fare il tifo per lui a malincuore grazie ai momenti di legame con il figlio, strategicamente collocati. Può essere l’esempio di tutto ciò contro cui si batte il tema “mangia i ricchi”, ma la sua incapacità di accettare la sconfitta e la tenerezza con cui tratta i suoi collaboratori lo rendono stranamente ammirevole. In questo modo, la serie è davvero un’esplorazione degli orpelli della ricchezza, presentati con un realismo inappuntabile e un tocco di umanità.

Charlie Croker è un uomo d’affari ricco e realistico

Così come il sistema aziendale costruito nel film è radicato nel realismo, lo è anche il nostro principale uomo d’affari in crisi, Croker. Egli incarna tutti i tratti e la morale necessari per creare un magnate immobiliare atlantico della sua statura. Fin dal primo confronto con la banca, si percepisce la sua mentalità di grande diritto, in quanto è assolutamente indignato dal fatto che la banca gli chieda di ripagare i suoi miliardi di dollari di debiti. Questo, unito ai suoi vari consiglieri che mette costantemente sotto pressione, al suo stile di vita esuberante e al suo forte attaccamento a un trofeo simbolico, lo rende un tradizionale magnate di Atlanta. La storia di Croker ricorda anche quella di alcuni uomini d’affari di Atlanta, tra cui Taz Anderson e Charles Loudermilk, che giocavano entrambi a football nell’illustre college Georgia Tech e si infortunarono al ginocchio.

Tuttavia, le richieste palesemente dirette di Croker, l’uso prolifico di un linguaggio esplicito e i comportamenti quasi barbari sono più probabilmente dovuti alla durezza stereotipata del Sud distillata nel suo personaggio. Ciò si riflette anche nel suo stravagante interesse per la proprietà di una piantagione e per la caccia alle quaglie, passatempi a cui molti magnati di Atlanta si sono concessi (via Atlanta Magazine). Il suo tradizionale stereotipo di “sudista” e i suoi valori conservatori sono incarnati nel suo tentativo malriuscito di corteggiare un investitore angelo portandolo in un ranch per rafforzare la sua virilità. Il potenziale angel investor e sua moglie erano membri della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), ma questo non ha impedito a Croker di affrontare un serpente a dorso di diamante e di esclamare con entusiasmo “questa è la vita”, mentre osservavano due cavalli che copulavano con forza. Incauto potrebbe essere stato un eufemismo.

Un uomo vero (A Man in Full) esplora problemi reali in un’Atlanta immaginaria

Sebbene le trame dello show non siano reali, le questioni sociali che trattano o a cui alludono lo sono certamente. Kelley ha creato una versione più moderna dello show non solo attraverso l’ambientazione, ma anche attraverso le pietre miliari che sono associate principalmente a due delle trame. Roger White è un avvocato aziendale che cerca di difendere il marito della receptionist di Croker, Conrad (Jon Michael Hill), condannato per aver aggredito un agente di polizia. Mentre cercava di impedire che la sua auto venisse rimossa, Conrad è stato violentemente trattato da un agente di polizia, che lo ha spinto a reagire istintivamente, provocandone l’arresto. Con tutti i commenti razzisti lanciati in aula, questo caso allude assolutamente ai reali problemi di brutalità della polizia evidenziati dopo la morte di George Floyd. La parte più irrealistica di questa storia è la sua brusca risoluzione, mentre il suo punto di forza è la straziante esperienza di Conrad in prigione, dove cerca di essere un buon samaritano ma viene punito per questo.

Inoltre, il movimento MeToo viene citato nello show anche attraverso la sottotrama di Joyce (Lucy Liu), poco sviluppata. Dopo un losco accordo con il sindaco, Croker cerca di costringere Joyce ad ammettere di essere stata aggredita sessualmente dall’avversario del sindaco, ma lei si rifiuta. Lo show si immerge momentaneamente nel tema degli uomini e delle donne che hanno subito violenze sessuali e che sono in grado di possedere le loro esperienze e di divulgarle solo se decidono di farlo. Tuttavia, questo aspetto del realismo è stato tagliato, poiché è stato usato semplicemente per propagandare lo sviluppo del personaggio di Crocker. In confronto, la trama di Conrad è stata pienamente sviluppata, ma è sembrata disgiunta da quella principale. Si potrebbe affermare che le due storie principali si sono contrapposte, in quanto hanno mostrato le lotte di un uomo che aveva a disposizione risorse illimitate e di uno che non ne aveva.

Un uomo vero (A Man in Full) è molto diverso dal romanzo da cui trae ispirazione

A Man in Full non sarà ispirato a una storia vera, ma è ispirato al romanzo di Wolfe. Tuttavia, ci sono notevoli differenze rispetto al materiale di partenza, in particolare nel finale. Mentre il finale della serie Netflix era rumoroso e chiassoso, il finale del romanzo era tranquillo, ma altrettanto assurdo. Il finale di Wolfe non vede Croker e Peepgrass (Tom Pelphrey) morire alla fine attraverso una lotta di potere intima; al contrario, entrambi finiscono con una vita felice. Croker decide di voltare le spalle alla fortuna e alla notorietà, adottando invece la filosofia dello stoicismo che predica nel suo stesso film televisivo. Peepgrass finisce per sposare l’ex moglie di Croker e i due vivono felici con i soldi ricevuti dall’accordo di divorzio. Dopo un terremoto, Conrad evade di prigione, si ritrova a fare da badante a Croker quando il suo ginocchio cede, e poi torna felicemente in prigione dopo aver trovato la pace dentro di sé. Considerando questa bizzarra alternativa, non possiamo certo biasimare Kelley per l’assurdità e la mancanza di continuo realismo del finale di Netflix.