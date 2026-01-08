Alex Cross – Stagione 2: Prime Video svela trailer ufficiali, debutto l’11 febbraio 2026

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Alex Cross, serie crime thriller di successo basata sui personaggi creati da James Patterson. La nuova stagione debutterà l’11 febbraio 2026 in oltre 240 Paesi e territori, con i primi tre episodi disponibili al lancio e nuove puntate settimanali fino al finale di stagione del 18 marzo.

La serie, prodotta da Amazon MGM Studios e Paramount Television Studios, conferma Aldis Hodge nel ruolo del protagonista Alex Cross, brillante detective della omicidi e psicologo forense capace di entrare nella mente degli assassini per anticiparne le mosse. Hodge figura anche tra gli executive producer. Creata dallo showrunner Ben Watkins, Alex Cross è ambientata a Washington D.C. e ha registrato oltre 40 milioni di spettatori nei primi 20 giorni con la prima stagione, affermandosi come uno dei titoli più performanti della piattaforma.

Una stagione più audace: nuovi casi, nuovi volti e una minaccia letale

La seconda stagione alza ulteriormente la posta in gioco. Il magnate Lance Durand (interpretato da Matthew Lillard) chiede protezione all’FBI dopo una minaccia di morte che lo collega all’omicidio di un playboy miliardario. Alex Cross e l’agente dell’FBI Kayla Craig (Alona Tal) guidano una missione congiunta per proteggere Durand e smascherare un assassino che dissemina la scena di indizi raccapriccianti, mentre John Sampson (Isaiah Mustafa), partner storico di Cross, fa una scoperta sorprendente destinata a cambiare gli equilibri.

L’universo narrativo si espande con nuovi ingressi di peso nel cast: Matthew Lillard, Jeanine Mason e Wes Chatham, che si affiancano ai volti già noti della prima stagione, tra cui Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd e Johnny Ray Gill. Oltre a Watkins e Hodge, figurano tra gli executive producer anche Sam Ernst, Jim Dunn, J. David Shanks, Aiyana White, Craig Siebels, Owen Shiflett, James Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa.

Con un tono più cupo e pericoloso, nuovi antagonisti e una struttura di rilascio pensata per mantenere alta la tensione, Alex Cross si prepara a tornare con una stagione che promette colpi di scena, ritmo serrato e un’indagine sempre più personale.