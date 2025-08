And Just Like That: la serie si concluderà con la terza stagione

Come riportato da Deadline, la serie And Just Like That si concluderà con la sua terza stagione di 12 episodi (leggi qui la recensione del primo), attualmente in onda, con un finale in due parti. Lo showrunner Michael Patrick King ha comunicato la decisione al cast giovedì. “E proprio così… la narrazione dell’universo di Sex and the City sta volgendo al termine”, ha dichiarato King in un comunicato rilasciato venerdì mattina. “Mentre scrivevo l’ultimo episodio della terza stagione di And Just Like That…, mi è apparso chiaro che questo potrebbe essere un ottimo momento per fermarsi”.

“Insieme a Sarah Jessica Parker, Casey Bloys e Sarah Aubrey, abbiamo deciso di concludere la popolare serie quest’anno con un finale in due parti e di estendere l’ordine originale della serie da 10 a 12 episodi. Sarah e io abbiamo rimandato l’annuncio della notizia fino ad ora perché non volevamo che la parola ‘finale’ oscurasse il divertimento di guardare la stagione. È con grande gratitudine che ringraziamo tutti gli spettatori che hanno accolto questi personaggi nelle loro case e nei loro cuori in questi lunghi anni“.

Cosa c’è da sapere su And Just Like That

In onda dal dicembre 2021, And Just Like That è il sequel dell’iconica serie HBO Sex and the City creata da Darren Star. Ha riunito le amiche Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) per una serie di avventure romantiche di mezza età a New York City. La prima stagione della serie ha visto la protagonista Carrie affrontare la vita dopo l’improvvisa morte del marito, Mr. Big (Chris Noth), mentre Miranda ha affrontato una crisi d’identità, inclusa una relazione con il comico non binario Che Diaz (Sara Ramirez), e Charlotte ha abbracciato la maternità.

Nella seconda stagione, in onda nel 2023, Carrie ha ripreso la sua storia d’amore con l’ex fidanzato Aidan (John Corbett), Miranda ha approfondito il suo legame con Che e Charlotte ha affrontato delle sfide con la famiglia. In questa terza stagione, invece, Carrie va avanti con la sua vita dopo Aidan, Miranda esplora nuove relazioni e Charlotte continua a destreggiarsi tra maternità e carriera. Sebbene And Just Like That abbia avuto un ottimo inizio in termini di ascolti, con una premiere tra le prime 10 nella storia di HBO Max, il numero di spettatori è diminuito nel tempo. La premiere della terza stagione è stata vista da 429.000 famiglie, secondo Samba TV, in calo rispetto alle 463.000 della seconda stagione.