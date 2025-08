KPOPPED: il trailer della nuova serie di sfide musicali K-pop

Apple TV+ ha presentato il trailer di “KPOPPED”, la nuovissima serie di sfide musicali in arrivo il 29 agosto. Lo show è una competizione a colpi di canzoni con protagonisti PSY, il campione di incassi internazionale che ha contribuito a diffondere il K-pop nel mondo con la sua “Gangnam Style”, e la superstar vincitrice di tre Grammy Megan Thee Stallion, che è anche produttrice esecutiva. Dai produttori esecutivi Lionel Richie e Miky Lee, la serie riunisce alcune delle più grandi icone della musica occidentale e celebri K-pop idol per reinterpretazioni inaspettate e cariche di energia di hit leggendarie.

Chi sono i protagonisti di KPOPPED

Condotto dall’attrice e comica Soojeong Son (“Servant”, “Search Party”), in ogni episodio gli artisti occidentali reinterpretano uno dei loro maggiori successi, collaborando con i più grandi idoli del K-pop per offrire spettacolari esibizioni dal vivo in duetti dal sound ibrido e versioni travolgenti delle hit più amate davanti al pubblico di Seul, chiamato a eleggere la performance “K-popped” più riuscita della serata. Al termine della sfida, dopo la proclamazione del vincitore, i K-pop idol chiudono l’episodio con un’esibizione finale.

La serie è prodotta esecutivamente da Moira Ross, Lionel Richie, Miky Lee, Megan Thee Stallion e Greg Foster, insieme a Harry H.K. Shin e Jake Hong, con il produttore Ki-woong Kim per CJ ENM Co., Ltd., azienda leader nella produzione di show musicali e contenuti d’intrattenimento. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening e David Tibballs sono produttori esecutivi per Eureka Productions (una società del gruppo Fremantle), insieme a Bruce Eskowitz.

A seguire, gli artisti che nel corso degli otto episodi della serie si scambiano palco e stile offrendo nuove interpretazioni di brani iconici come “Savage”, “Wannabe”, “Ice Ice Baby”, “Lady Marmalade”, “Can’t Get You Out of My Head”, “Motown Philly”, “Waterfalls” e molti altri.

K-pop idol:

Billlie, ITZY, Kep1er, JO1, ATEEZ, STAYC, Kiss of Life e BLACKSWAN

Artisti occidentali: