Apple TV+ svela il trailer della seconda stagione di Jane

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer della seconda stagione di Jane, la serie per bambini e famiglie, già vincitrice di un Emmy, ispirata al lavoro dell’etologa e conservazionista di fama mondiale, la dottoressa Jane Goodall, DBE, fondatrice del Jane Goodall Institute e Messaggero di Pace delle Nazioni Unite.

Prodotta dal vincitore dell’Emmy J.J. Johnson (“Dino Dana”, “Endlings”, “Lo scrittore fantasma”), da Sinking Ship Entertainment e dal Jane Goodall Institute, la nuova stagione di cinque episodi farà il suo debutto il 19 aprile su Apple TV+.

Ava Louise Murchison (“Reacher”) interpreta Jane Garcia, un’ambientalista in erba di 9 anni che cerca di salvare animali in via di estinzione. Usando la sua potente immaginazione, Jane, insieme ai suoi migliori amici David, interpretato da Mason Blomberg (“Shameless”), e lo scimpanzé Greybeard sarà protagonista di mirabolanti avventure per aiutare a proteggere gli animali selvatici in tutto il mondo perché, secondo il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: “Solo se capiamo, ci importerà. Solo se ci teniamo, li aiuteremo. Solo se li aiutiamo, potranno essere salvati”.

«Credo nel valore e nell’importanza di una serie come “Jane” per ispirare i bambini e le loro famiglie. L’impegno costante di Apple TV+ e di Sinking Ship Entertainment nella narrazione ecologica garantisce che un numero sempre maggiore di giovani sia incoraggiato ad agire per salvare il proprio mondo», ha dichiarato la dottoressa Goodall.

Jane segna la seconda serie Apple Original prodotta da Sinking Ship Entertainment, unendosi alla serie vincitrice del Daytime Emmy Award “Lo scrittore fantasma”. Da Sinking Ship Entertainment, è una serie live-action/CGI ideata da JJ Johnson, che è partner della compagnia e produttore esecutivo insieme a Christin Simms, Blair Powers, Matt Bishop e Andria Teather del Jane Goodall Institute.

La serie ha recentemente vinto un Children’s and Family Emmy Award per gli eccezionali effetti visivi per un programma in live action ed è stata premiata dall’Annual Environmental Media Association Awards nella categoria Children’s Television.