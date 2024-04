IF – Gli Amici Immaginari, uno speciale dietro al film di John Krasinski

Paramount Pictures presenta il cast di voci di IF – Gli Amici Immaginari, l’atteso nuovo film di John Krasinski prodotto da Allyson Seeger, Andrew Form, Ryan Reynolds, John Krasinski. Una produzione Sunday Night / Maximum Effort.

Protagonisti Ryan Reynolds, John Krasinski, Phoebe Waller-Bridge,, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Alan Kim, Liza Colón-Zayas e Steve Carell.

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli Amici Immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

IF – Gli Amici Immaginari è interpretato da Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora.