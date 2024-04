Chance Perdomo: il cast di Gen V piange la co-star

Il cast di Gen V di Prime Video ha condiviso una dichiarazione congiunta sui social media rendendo omaggio al loro defunto co-protagonista Chance Perdomo, morto in un incidente motociclistico a 27 anni. Perdomo è stato un personaggio regolare nella serie spin-off di The Boys e ha interpretato Andre Anderson nella sua prima stagione.

“I nostri cuori sono con i cari di Chance mentre piangiamo questa perdita scioccante”, si legge nella dichiarazione. “Ricorderemo i momenti speciali che abbiamo vissuto insieme, il suo sorriso contagioso che poteva illuminare ogni stanza, i suoi calorosi abbracci e l’autenticità che portava sempre con sé. Riposa in pace caro amico, ci mancherai profondamente. Con amore, il cast di “Gen V”. La dichiarazione è stata condivisa sui social media dai membri del cast Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann, Lizze Broadway, Sean Patrick Thomas e altri. Molti attori hanno incluso le foto che hanno scattato a Perdomo dietro le quinte della produzione della prima stagione.

Altri membri del cast di Gen V hanno pubblicato ulteriori tributi a Perdomo sui social media. Patrick Schwarzenegger ha scritto su X: “Questo fa male. Molto. Che attore giovane e talentuoso e che grande amico: se n’è andato troppo presto. È stato un piacere lavorare con lui in ‘Gen V.’ RIP Chance”.

Broadway ha scritto il suo tributo su Instagram prima di condividere la dichiarazione congiunta del cast, scrivendo: “Ricordando il mio amato amico e compagno di cast, Chance Perdomo, la cui scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nel mio cuore. Chance possedeva così tanti doni di cui ho fatto tesoro profondamente. È stato una parte vitale della mia crescita come individuo, il suo spirito gentile mi ha sollevato quando ne avevo più bisogno. Per me è stato e sarà sempre il mio supereroe. Sono sotto shock e soffro profondamente la sua perdita. Riposa in pace, caro Chance. Avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore. Ti voglio bene.”

Perdomo era noto anche per aver interpretato Ambrose Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina di Netflix. In Gen V, Andre Anderson di Perdomo è uno studente della Godolkin University che sfrutta le capacità di manipolazione magnetica. Il suo addetto stampa ha confermato la morte dell’attore britannico-americano il 30 marzo.

“Non riusciamo a capacitarci. Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, un’entusiasta forza della natura, un artista incredibilmente talentuoso e, più di ogni altra cosa, semplicemente una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo addolorati per la perdita del nostro amico e collega. Abbracciamo i tuoi cari stasera.”

La produzione della seconda stagione di Gen V è stata ritardata in seguito alla sua morte.

