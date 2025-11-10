Bat-Fam: la nuova serie TV dedicata a Batman della DC è in onda da oggi

Batman torna con una nuova serie TV, e i fan del Cavaliere Oscuro della DC dovrebbero dare un’occhiata a questa nuova versione del personaggio per un motivo importante. Batman è uno dei supereroi che ha avuto più adattamenti. Come tutti sappiamo, l’eredità live-action di Batman parla da sé, con diversi Cavaliere Oscuro tra i prossimi film della DC.

Tuttavia, Batman è anche una star importante quando si tratta di animazione. Più specificamente, le serie animate di Batman hanno fatto miracoli per il mito del personaggio, arrivando persino a influenzare e cambiare i fumetti in modo significativo, come dimostra l’iconica Batman: The Animated Series. Ora, la nuova serie TV di Batman mette in luce una parte fondamentale dell’eredità del Cavaliere Oscuro, ma con una svolta.

La Bat-Family è arrivata in streaming

Bat-Fam è ora disponibile su Prime Video. La nuova serie TV della DC dedicata a Batman è uno spin-off del film d’animazione del 2023 Merry Little Batman. Invece di optare per un approccio più cupo e realistico al mondo di Batman e al design dei personaggi, Bat-Fam esplora il mondo del Cavaliere Oscuro con una lente inconfondibilmente cartoonesca. Tutti i 10 episodi della stagione 1 di Bat-Fam sono stati pubblicati oggi, 10 novembre, su Prime Video.

Come suggerisce il titolo, la serie animata è incentrata sulla Bat-Family, anche se questa non è sicuramente la versione del team di supereroi a cui i fan sono abituati nei fumetti. Il cast principale di Bat-Fam include personaggi come Batman, Damian Wayne, Alfred Pennyworth, il supercattivo redento Man-Bat, la cattiva ringiovanita e redenta Volcana, Ra’s al Ghul nei panni di Ghost, Alicia Pennyworth e Selina, una gatta.

Perché dovresti guardare Bat-Fam

Batman ha una lunga storia di adattamenti, sia live-action che animati, ma Bat-Fam è il primo progetto a mettere davvero in luce la Bat-Family. Da grande fan del team, sono entusiasta di come finalmente possiamo avvicinarci al mito di Batman in modo più leggero, esplorando un lato fondamentale del personaggio, con la performance di Luke Wilson nei panni di Batman che porta a un Bruce Wayne caloroso e compassionevole.

Sebbene personaggi come Nightwing e Batgirl non facciano parte della Bat-Fam‘s core Bat-Family, la scelta di puntare su un cast per lo più nuovo permette alla serie di esplorare una nuova dinamica con il concetto dei fumetti. La presenza di cattivi redenti, così come del fantasma vendicativo di Ra’s al Ghul, che vivono a Wayne Manor apre la porta a situazioni inaspettate e esilaranti.

Anche lo stile di animazione di Bat-Fam è entusiasmante. Anche se all’inizio potrebbe sembrare strano, dato che la maggior parte degli altri adattamenti di Batman si attengono a stili più realistici, i disegni in stile cartone animato sono perfetti per questo mondo più leggero. Bat-Fam mostra quanto ci si possa divertire a Gotham City con una sceneggiatura brillante e personaggi colorati. Per questo motivo, vale la pena guardare la nuova serie TV Batman della DC.