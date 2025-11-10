Fast & Furious 6: la spiegazione del finale del film

Dopo il successo di critica e di pubblico del precedente capitolo, Fast & Furious 6 (qui la recensione) aveva molto da dimostrare, e in gran parte ci è riuscito, soprattutto nelle scene finali e durante i titoli di coda, che non solo hanno concluso in modo soddisfacente i conflitti del film, ma hanno anche preparato perfettamente il terreno per il settimo capitolo della saga Fast & Furious. Diretto da Justin Lin, Fast & Furious 6 è ambientato anni dopo che Dominic “Dom” Torreto (Vin Diesel) e la sua banda hanno portato a termine con successo la rapina in banca in Brasile in Fast & Furious 5. La banda si è separata e tutti sembrano stare bene.

Dom e la sua squadra sono costretti a tornare in azione quando Luke Hobbs (Dwayne Johnson) informa Dom che un agente britannico ribelle di nome Owen Shaw (Luke Evans) ha in programma di costruire un dispositivo chiamato “Nightshade”, in grado di interrompere l’alimentazione elettrica di un intero Paese. Hobbs chiede aiuto a Dom in cambio del perdono per sé e la sua banda, e Dom accetta. Tuttavia, la missione diventa personale quando Dom scopre che la sua defunta moglie, Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), è ancora viva e lavora per Shaw. Tutto converge in un finale emozionante degno della serie Fast & Furious.

Dominic Torretto sconfigge Owen e recupera il chip del computer

Owen e la sua squadra attaccano un convoglio militare perché contiene un chip del computer di cui ha bisogno per completare la costruzione di “Nightshade”. Anche se Dom e la sua banda non riescono a fermare Owen, convincono Letty a unirsi a loro e a tradire Shaw. Con il chip in mano, Shaw e la sua banda di mercenari salgono su un aereo in movimento per fuggire dal paese, ma Dom e la sua banda li raggiungono e impediscono loro di decollare usando il peso delle loro auto.

Dom e Luke approfittano dell’occasione per salire a bordo dell’aereo, dando vita a una delle migliori scene di combattimento della serie Fast & Furious, in cui uniscono le forze per combattere e sconfiggere Owen e il suo scagnozzo, Klaus (Kim Kold). Dopo aver vinto il loro esagerato scontro a pugni, Dom e Luke prendono il chip, gettano Owen fuori dall’aereo in volo, lasciandolo in condizioni critiche, e poi escono dall’aereo prima che precipiti ed esploda.

Hobbs perdona Dom e la sua banda

Dopo aver impedito con successo a Owen Shaw di costruire il dispositivo “Nightshade” e aver portato a termine la loro missione, Dom e la sua banda tornano a Los Angeles dove festeggiano con un grande barbecue. Luke arriva alla festa per dire a Dom che lui e la sua banda sono stati perdonati e che il governo non li darà più la caccia. Sebbene questa scena tra Dom e Luke sia girata e bloccata in modo goffo, poiché influenzata dalla faida nella vita reale tra Vin Diesel e Dwayne Johnson, almeno ha svolto il compito di indicare che entrambi gli uomini hanno ora sviluppato un reciproco rispetto e hanno stabilito la loro collaborazione nei film futuri.

Letty e Dom tornano insieme

Nonostante Letty non riesca ancora a ricordare nulla del suo passato o della sua relazione con Dom, non può negare il forte legame che prova per lui. Pertanto, dopo aver completato la missione, Letty e Dom decidono di tornare insieme e dare un’altra possibilità alla loro relazione. Questo rende Dom felice, poiché anche dopo la sua presunta morte, non ha mai smesso di amarla. Sfortunatamente, questo mette Dom in una posizione scomoda, poiché deve rompere con Elena Neves (Elsa Pataky).

Si tratta di un’ex poliziotta che è stata introdotta per la prima volta come membro della squadra di Hobbs in Fast Five e che in seguito ha iniziato una relazione con lui dopo la rapina in banca in Brasile. Fortunatamente, Elena non serba rancore né malanimo nei confronti di Dom, poiché capisce che lui ama Letty e che dovrebbe stare con lei. Questo non solo rende felice Dom, ma dimostra anche che, nonostante la loro relazione sia finita, rimarranno sempre vicini l’uno all’altra.

Han decide di trasferirsi a Tokyo

Dopo che Gisele Yashar (Gal Gadot) si sacrifica alla fine di Fast & Furious 6 per salvare Han (Sung Kang) dall’essere ucciso da Adolfson, un membro della squadra di mercenari di Shaw, Han dice ai membri della sua squadra che andrà a Tokyo. Han e Gisele avevano già parlato in precedenza del loro desiderio di andare insieme a Tokyo, ma ora che Gisele è presumibilmente morta, Han si sente più che mai in dovere di mantenere la promessa che le ha fatto. Roman (Tyrese Gibson) e Tej (Chris “Ludacris” Bridges) sostengono la decisione di Han, ma gli ricordano che, ovunque lui vada, loro gli saranno sempre vicini.

Dom e la sua banda rendono grazie

Una grigliata con pollo e birra che non può essere consumata finché qualcuno non rende grazie è una tradizione importante che è stata presente in quasi tutti i film di Fast & Furious, a partire dal primo. Tuttavia, ciò che rende particolarmente speciale la cena alla griglia in Fast & Furious 6 è che non solo è l’ultima scena del film, ma è anche un momento meritato. Dopo aver fermato i piani malvagi di Owen Shaw e aver riunito Letty alla famiglia, è logico concludere questa avventura ricca di azione con gli amici che si rilassano e si godono un pasto a base di pollo e Corona.

Deckard Shaw uccide Han durante i titoli di coda

In Fast & Furious: Tokyo Drift, Han sarebbe morto in un incidente stradale, e quel momento viene riproposto durante i titoli di coda di Fast & Furious 6. Tuttavia, viene rivelato che la morte di Han non è stata un incidente, ma un tentativo di omicidio orchestrato da un uomo misterioso che chiama Dom e gli dice: “Tu non mi conosci, ma stai per farlo”. Il settimo film rivela che questo misterioso assassino è Deckard Shaw (Jason Statham), il fratello di Owen Shaw, che è in cerca di vendetta per uccidere Dom e la sua banda dopo quello che hanno fatto a Owen.

Tuttavia, proprio come la morte di Han è stata rivista nei titoli di coda di Fast & Furious 6, verrà rivista nuovamente in Fast & Furious 9 quando verrà rivelato che Han non è stato effettivamente ucciso da Deckard. Invece, con l’aiuto di Mr. Nobody (Kurt Russell), Han ha finto la sua morte e poi si è nascosto per molti anni prima di riapparire e ricongiungersi alla banda di Dom in Fast & Furious 9.

Il vero significato di Fast & Furious 6

Sebbene la serie Fast & Furious sia stata oggetto di meme per il suo uso esagerato della parola “famiglia”, questa ha un ruolo tematico importante in questi film, specialmente in Fast & Furious 6. Il film parla della famiglia perché non solo Dom e la sua banda sono come una famiglia che si sostiene e si prende cura l’una dell’altra durante la missione, ma personaggi come Letty ricordano quanto possa essere potente il concetto di famiglia anche nonostante soffrano di amnesia, motivo per cui alla fine lei si riunisce alla banda. Nel complesso, la famiglia è una forza trainante sia dal punto di vista della trama che da quello tematico, e il risultato è un film d’azione molto divertente.

LEGGI ANCHE: Fast & Furious 6: trama, cast e le auto nel film con Vin Diesel