Il Miglior Natale di Sempre: Disney presenta il nuovo corto natalizio diretto da Taika Waititi

Il Corto Disney di Natale- Il Miglior Natale di Sempre

Disney ha svelato Il Corto Disney di Natale: Il Miglior Natale di Sempre, il nuovo cortometraggio diretto dal premio Oscar Taika Waititi, che invita il pubblico a vivere una nuova ed emozionante storia originale. Il corto, disponibile da oggi online e su Disney+, celebra la magia delle festività attraverso lo sguardo dell’infanzia e la forza dell’immaginazione.

Al centro del racconto c’è una bambina e il suo disegno, che prende vita il giorno di Natale quando Babbo Natale lo scambia per il suo desiderio natalizio. Con il suo stile inconfondibile, il cortometraggio segue la tenera amicizia tra la bambina e la creatura nata dalla sua fantasia, un viaggio di scoperta e meraviglia che culmina con un messaggio universale: “Regala un magico Natale a chi ami.”

Dopo il successo del corto candidato agli Emmy Il Bambino e l’Amico Polpo, Taika Waititi torna alla regia di un progetto Disney, proseguendo una lunga collaborazione che include i film Marvel Studios Thor: Ragnarok (2017) e Thor: Love and Thunder (2022), oltre al film Searchlight Pictures Jojo Rabbit (2019), che gli è valso l’Oscar® per la Migliore sceneggiatura non originale.

“Quello che rende questo corto un’autentica storia Disney è il fatto che sia ambientato nel mondo di una bambina”, ha dichiarato Waititi. “Racconta di una bimba e del suo nuovo migliore amico, che affrontano insieme un mondo complesso contando solo sul potere dell’amicizia e dell’immaginazione.”

A supervisionare l’animazione è stato Eric Goldberg, storico animatore dei Walt Disney Animation Studios e creatore di personaggi iconici come il Genio di Aladdin (1992). Goldberg ha collaborato al progetto come consulente, insieme agli studi Untold Studios, hungryman e all’agenzia creativa adam&eveDDB.

“Le storie Disney sono sempre state una fonte di condivisione, meraviglia e gioia, specialmente durante le festività”, ha aggiunto Joanna Balikian, Senior Vice President Brand Management di Disney. “Con Il Miglior Natale di Sempre volevamo catturare quello spirito senza tempo di amicizia, famiglia e immaginazione che unisce le generazioni e rende magiche le feste.”

Con l’iniziativa “Regala un magico Natale a chi ami”, Disney rinnova il suo legame con il pubblico, invitando grandi e piccoli a condividere la magia delle feste in ogni forma: dai Parchi Disney alle navi da crociera Disney Cruise Line, dallo shopping su DisneyStore.it fino alla programmazione natalizia su Disney+, che propone grandi classici come Mamma, ho perso l’aereo (1990) e nuove uscite come A Very Jonas Christmas Movie, disponibile dal 14 novembre con i fratelli Jonas.

