Bella Shepard anticipa la stagione 2 di Star Trek: Starfleet Academy

Mentre la prima stagione si avvicina al gran finale, Bella Shepard rompe il silenzio e anticipa cosa accadrà a Genesis Lythe nella stagione 2 di Star Trek: Starfleet Academy. La serie, certificata Fresh su Rotten Tomatoes, si prepara a chiudere il primo capitolo il 12 marzo su Paramount+, mentre le riprese del secondo ciclo di episodi sono ormai quasi concluse a Toronto, in Canada.

Genesis Lythe tra errori e rinascita: cosa accadrà nel secondo anno all’Accademia

Nella serie, Shepard interpreta Genesis Lythe, il primo Dar-Sha ammesso a Starfleet. La produzione ha gradualmente svelato le caratteristiche speciali della specie, come la vista eccezionalmente acuta di Genesis, ma il personaggio si è distinto soprattutto per la sua leadership naturale. Figlia di un Ammiraglio di Starfleet, Genesis si è imposta fin da subito come una delle cadette più brillanti del suo corso: competente, determinata, ma anche empatica e solidale con i compagni.

In una recente intervista, l’attrice ha descritto il secondo anno all’Accademia come “più folle, più emozionante, più libero e molto significativo”. Parole che suggeriscono un’evoluzione importante per il personaggio, soprattutto dopo gli eventi complicati della prima stagione.

Genesis è infatti considerata una delle migliori matricole, con il sogno dichiarato di diventare Capitano. Tuttavia, il suo percorso ha subito una brusca frenata quando è emerso che aveva modificato le proprie lettere di raccomandazione al momento dell’iscrizione. Nel settimo episodio, la giovane cadetta ha tentato di cancellare le prove hackerando il sistema, ma è stata scoperta.

Il Capitano Nahla Ake, interpretata da Holly Hunter, aveva inizialmente intenzione di raccomandarla per il prestigioso percorso Pre-Command. Dopo lo scandalo, però, pur evitando l’espulsione della prima Dar-Sha dell’Accademia, ha sospeso la sua candidatura, lasciando una macchia nel suo dossier accademico.

Nonostante l’errore, Genesis resta un personaggio animato da ambizione, intelligenza e un profondo senso del dovere. Che sia al comando del team Calica o sul ponte della USS Athena, la sua vocazione per Starfleet appare evidente. Il vero nodo narrativo ora riguarda la sua capacità di ricostruire la propria credibilità.

La seconda stagione, che dovrebbe debuttare nel 2027 sempre su Paramount+, promette dunque di esplorare le conseguenze di quella scelta e di portare Genesis in un percorso di crescita ancora più intenso. Se le parole di Bella Shepard sono un indizio, il viaggio della futura (forse) Capitano Lythe è solo all’inizio.