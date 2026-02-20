HomeSerie TvNews

Bella Shepard anticipa la stagione 2 di Star Trek: Starfleet Academy

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Bella Shepard come genesis-calica in Star Trek- Starfleet Academy

Mentre la prima stagione si avvicina al gran finale, Bella Shepard rompe il silenzio e anticipa cosa accadrà a Genesis Lythe nella stagione 2 di Star Trek: Starfleet Academy. La serie, certificata Fresh su Rotten Tomatoes, si prepara a chiudere il primo capitolo il 12 marzo su Paramount+, mentre le riprese del secondo ciclo di episodi sono ormai quasi concluse a Toronto, in Canada.

Genesis Lythe tra errori e rinascita: cosa accadrà nel secondo anno all’Accademia

Nella serie, Shepard interpreta Genesis Lythe, il primo Dar-Sha ammesso a Starfleet. La produzione ha gradualmente svelato le caratteristiche speciali della specie, come la vista eccezionalmente acuta di Genesis, ma il personaggio si è distinto soprattutto per la sua leadership naturale. Figlia di un Ammiraglio di Starfleet, Genesis si è imposta fin da subito come una delle cadette più brillanti del suo corso: competente, determinata, ma anche empatica e solidale con i compagni.

In una recente intervista, l’attrice ha descritto il secondo anno all’Accademia come “più folle, più emozionante, più libero e molto significativo”. Parole che suggeriscono un’evoluzione importante per il personaggio, soprattutto dopo gli eventi complicati della prima stagione.

Genesis è infatti considerata una delle migliori matricole, con il sogno dichiarato di diventare Capitano. Tuttavia, il suo percorso ha subito una brusca frenata quando è emerso che aveva modificato le proprie lettere di raccomandazione al momento dell’iscrizione. Nel settimo episodio, la giovane cadetta ha tentato di cancellare le prove hackerando il sistema, ma è stata scoperta.

Il Capitano Nahla Ake, interpretata da Holly Hunter, aveva inizialmente intenzione di raccomandarla per il prestigioso percorso Pre-Command. Dopo lo scandalo, però, pur evitando l’espulsione della prima Dar-Sha dell’Accademia, ha sospeso la sua candidatura, lasciando una macchia nel suo dossier accademico.

Nonostante l’errore, Genesis resta un personaggio animato da ambizione, intelligenza e un profondo senso del dovere. Che sia al comando del team Calica o sul ponte della USS Athena, la sua vocazione per Starfleet appare evidente. Il vero nodo narrativo ora riguarda la sua capacità di ricostruire la propria credibilità.

La seconda stagione, che dovrebbe debuttare nel 2027 sempre su Paramount+, promette dunque di esplorare le conseguenze di quella scelta e di portare Genesis in un percorso di crescita ancora più intenso. Se le parole di Bella Shepard sono un indizio, il viaggio della futura (forse) Capitano Lythe è solo all’inizio.

Articolo precedente
The Day of the Jackal 2 è ufficialmente in produzione dopo il cambio creativo
Articolo successivo
Gabriel Basso parla del futuro di Peter in The Night Agent e di un possibile spinoff
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved