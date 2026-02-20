HomeSerie TvNews

Gabriel Basso parla del futuro di Peter in The Night Agent e di un possibile spinoff

Gabriel Basso 2025

Con la terza stagione ora disponibile su Netflix, The Night Agent entra in una fase cruciale. Il thriller politico continua a seguire le missioni ad alto rischio dell’agente dell’FBI Peter Sutherland, interpretato da Gabriel Basso, ma le recenti dichiarazioni dell’attore suggeriscono che il suo percorso potrebbe non durare indefinitamente.

Dopo gli eventi della seconda stagione, Peter si ritrova a operare come doppio agente sotto il broker Jacob Monroe (Louis Herthum), con l’obiettivo di smascherare la corruzione ai vertici del potere. La tensione narrativa resta alta e la serie sembra aver gettato le basi per sviluppi ancora più ambiziosi.

Peter Sutherland avrà una conclusione definitiva? Le parole di Gabriel Basso

In un’intervista a ScreenRant, Basso ha affrontato direttamente la questione della durata della serie e del destino del suo personaggio. Pur riconoscendo che la stabilità lavorativa è un aspetto positivo, l’attore ha chiarito di non voler trascinare Peter oltre il necessario. Il rischio, ha spiegato, è quello di diventare “il pugile che avrebbe dovuto ritirarsi sei incontri fa”.

Basso desidera che Peter abbia un arco narrativo chiaro e compiuto. Secondo l’attore, ogni stagione dovrebbe poter essere percepita come una storia completa, senza la sensazione che il personaggio stia semplicemente “restando in campo” per inerzia.

Allo stesso tempo, ha aperto alla possibilità che la serie possa continuare anche senza di lui. Il titolo stesso, ha ricordato, è The Night Agent e non il nome del protagonista: questo lascia spazio all’introduzione di un nuovo agente e a ulteriori esplorazioni del programma Night Action, l’unità governativa che assegna missioni legate alla sicurezza nazionale.

Le sue parole si inseriscono in un contesto già dinamico. Il creatore della serie, Shawn Ryan, ha confermato che una writers’ room per una possibile quarta stagione è attiva dal 2025, anche se Netflix non ha ancora ufficializzato il rinnovo. Ryan ha inoltre ammesso che in passato si è parlato di eventuali spinoff, ma nessun progetto è attualmente in sviluppo.

La prima stagione della serie era diventata un fenomeno globale, entrando nella Top 10 delle produzioni in lingua inglese più viste di sempre su Netflix con oltre 98 milioni di visualizzazioni. La seconda non ha replicato quegli stessi numeri, ma ha comunque mantenuto una base solida di pubblico.

Ora la domanda è chiara: Peter Sutherland è destinato a chiudere il proprio percorso a breve, lasciando spazio a un nuovo Night Agent? La risposta, almeno per ora, dipenderà tanto dagli ascolti quanto dalla volontà del suo interprete.

FOTO DI COPERTINA: Gabriel Basso arriva alla proiezione speciale di Los Angeles del film Netflix “A House of Dynamite”. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

ALTRE STORIE

