The Day of the Jackal 2 è ufficialmente in produzione dopo il cambio creativo

Dopo un importante riassetto dietro le quinte, The Day of the Jackal 2 compie un passo decisivo: la nuova stagione è ufficialmente entrata in produzione. La serie thriller di spionaggio di Peacock, guidata dal premio Oscar Eddie Redmayne, si prepara così a tornare dopo mesi segnati da cambiamenti sostanziali nella squadra creativa.

Nuovo head writer e riprese al via: cosa sappiamo sulla seconda stagione

Nel settembre 2025 era stato annunciato che il creatore della serie, Ronan Bennett, avrebbe ridotto il proprio coinvolgimento nella scrittura a causa di altri impegni professionali. Al suo posto come head writer arriva David Harrower, già apprezzato per il lavoro su Lockerbie: A Search for the Truth, mentre Bennett resterà comunque produttore esecutivo. Un passaggio di consegne che aveva sollevato interrogativi tra i fan, ma che ora sembra aver dato nuova linfa al progetto.

Secondo quanto riportato da Deadline, The Day of the Jackal 2 è ufficialmente in fase di produzione. La notizia arriva nel contesto dei nuovi impegni di Redmayne, che oltre a essere protagonista e produttore esecutivo della serie, è stato recentemente annunciato come star di un nuovo film Searchlight Pictures diretto da Hirokazu Kore-eda, i cui dettagli sono ancora top secret.

Co-protagonista della serie è Lashana Lynch, già vista in No Time to Die e The Woman King. L’adattamento si basa sull’omonimo romanzo di Frederick Forsyth e racconta la storia di un letale e sfuggente assassino, conosciuto come lo Sciacallo (Redmayne), che accetta incarichi per il miglior offerente. Dopo l’ultimo colpo, però, finisce nel mirino di un’ostinata ufficiale dell’intelligence britannica (Lynch), dando il via a una caccia serrata attraverso l’Europa.

Debuttata nel novembre 2024 con 10 episodi, la serie è una co-produzione tra Sky nel Regno Unito e Peacock negli Stati Uniti. Ha conquistato il titolo di Original più visto di sempre per Sky, con 3 milioni di spettatori nella prima settimana, superando anche titoli di peso come House of the Dragon e Chernobyl. Per Peacock, invece, è diventata la nuova serie drama originale più vista di sempre sulla piattaforma.

Negli ultimi giorni sono stati annunciati anche due nuovi ingressi nel cast: Weruche Opia (I May Destroy You) e Pablo Schreiber, noto per la serie Halo. I dettagli sui loro personaggi restano al momento riservati.

La trama della seconda stagione è ancora avvolta nel mistero, ma i nuovi episodi ripartiranno dagli eventi esplosivi che hanno chiuso la prima stagione. Con una nuova voce creativa e nuovi volti in scena, la serie promette di alzare ulteriormente la posta in gioco.