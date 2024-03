È stato rilasciato da BBC Studios Kids & Family il trailer del tanto atteso episodio speciale ed esteso di Bluey intitolato Il cartello.

Il cartello è un episodio extra large della serie tv Bluey, famosa in tutto il mondo. Verrà trasmesso in anteprima mondiale su Disney+, Disney Channel, Disney Junior e ABC (Australian Broadcasting Corporation) domenica 14 aprile.

Scritto dal creatore e sceneggiatore di Bluey Joe Brumm, diretto da Richard Jeffery e prodotto da Ludo Studio, l’episodio vedrà Dave McCormack e Melanie Zanetti riprendere i loro ruoli come voci di Bandit e Chilli Heeler.

Nel trailer, Bluey, Bingo, mamma, papà e tutti i loro familiari e amici si stanno preparando per il ‘matrimonio dell’anno’, in un episodio speciale emozionante e pieno di avventura, romanticismo e… soste in bagno d’emergenza! Aspettatevi risate, qualche lacrima e alcune voci speciali in questo lungo episodio.

Prima dell’episodio Il cartello, un altro episodio completamente nuovo intitolato Cesta fantasma, andrà in onda domenica 7 aprile, sempre su Disney+, Disney Channel, Disney Junior e ABC. Questo episodio di lunghezza normale vede il ritorno delle amatissime Nonnine, Janet e Rita, interpretate da Bluey e Bingo.

La serie, fortemente voluta da ABC Children’s e BBC Studios Kids & Family, è prodotta dalla pluripremiata Ludo Studio in collaborazione con Screen Queensland e Screen Australia.

Un successo di audience a livello globale, Bluey è stata la seconda serie più vista l’anno scorso negli Stati Uniti, raddoppiando il tempo di visione dal 2022 a 43,9 miliardi di minuti di visione.

La serie ha inoltre ottenuto un grande successo di critica sia in Patria che all’estero, vincendo un BAFTA Children & Young People Award nel 2022 nella categoria Internazionale e ha recentemente ricevuto il suo quinto consecutivo AACTA Best Children’s Programme award, oltre a un Emmy® e numerosi premi per la produzione in tutto il mondo.

Cesta fantasma andrà in onda il 7 aprile alle 8:00 in Australia su ABC Kids e ABC iview e alle 9:00 del mattino (CET) su Disney+, alle 16:00 CET su Disney Junior e alle 16:00 CET su Disney Channel. Il cartello va in onda domenica 14 aprile alle 8:00 in Australia su ABC Kids e ABC iview e alle 9:00 del mattino (CET) su Disney+, alle 16:00 CET su Disney Junior e alle 16:00 su Disney Channel.