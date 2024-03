Ci sono moltissimi motivi per essere entusiasti di Avengers: Secret Wars, anche se non sappiamo esattamente quando uscirà nelle sale. O meglio, l’uscita è prevista per il 2027, ma sulla base di voci recenti, non ci sorprenderebbe vedere il film scivolare più avanti nel calendario. I Marvel Studios hanno rallentato il ritmo delle uscite cinematografiche e in streaming, ed è difficile immaginare che Avengers 5 esca solo un anno dopo Captain America: Brave New World e Thunderbolts.

Oggi però circola una voce molto interessante secondo la quale Iron Man di Robert Downey Jr. e Spider-Man di Tom Holland si “incontreranno di nuovo” in Avengers: Secret Wars. L’indiscrezione non confermata arriva dallo scooper @MyTimeToShineH.

È stato precedentemente riferito che i prossimi film dei Vendicatori vedranno Tony Stark di Terra-838 venire sulla Terra-616 in cerca di vendetta. Se questo rumor è accurato, ciò significa che Downey interpreterà il malvagio Iron Man, un emozionante contrasto con l’eroico personaggio che ha dato la vita per salvare l’universo in Avengers: Endgame!

Si pensa che i Marvel Studios stiano corteggiando tutti e sei i Vendicatori originali per un ritorno nel MCU. Lo scorso novembre, a Chris Evans è stato chiesto delle voci secondo cui si sarebbe preparato per interpretare Capitan America e ha detto: “Sai, anch’io vedo sempre quei report, e per me sono una novità”. “Penso che ogni due mesi qualcuno dica che” avremo Downey, [Chris] Hemsworth e Scarlett [Johansson], e torneranno tutti!” Ha aggiunto: “Nessuno me ne ha parlato. E guarda, non direi mai no, ma sono molto protettivo. È un ruolo molto prezioso per me, quindi dovrebbe essere giusto”.

Queste dichiarazioni hanno seguito il fatto che a Scarlett Johansson è stato chiesto anche di un possibile ritorno nel MCU, anche se ha risposto in maniera un po’ più timida all’inizio di quello stesso mese. “Fai davvero domande difficili”, ha scherzato l’attrice. “In realtà non devo dirtelo! Mi sento come se [Avengers: Endgame fosse] una specie di fine, giusto?”.

Quando uscirà Avengers: Secret Wars?

Originariamente previsto per il 2025, Avengers: Secret Wars è stato posticipato al 2027 a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi di Hollywood insieme ad Avengers 6. Entrambi i film non hanno ancora un regista. Si tratta del sesto capitolo della serie di film di successo Avengers. Dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso. I fan attendono da tempo la notizia di un potenziale adattamento live-action dell’iconica serie di fumetti, che vede vari eroi e cattivi Marvel essere catturati da un’entità cosmica nota come Beyonder, dove poi si scontrano su un pianeta chiamato Battleworld.