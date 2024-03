La Quinzaine des Réalisateurs di Cannes lancia un nuovo premio People’s Choice nella sua prossima edizione, che si svolgerà parallelamente al Festival di Cannes 2024 dal 15 al 26 maggio. La sezione parallela sottolinea che il premio, che prevede un premio in denaro di 7.500 euro, è in linea con lo spirito della manifestazione, che è sempre stata aperta al pubblico oltre che ai professionisti del cinema sin dal suo lancio nel 1969.

Sarà il primo premio del pubblico ad essere introdotto a Cannes, attraverso la Selezione Ufficiale e le sezioni parallele della Quinzaine des Réalisateurs, della Settimana della Critica e di Acid. “Ogni anno, oltre ai professionisti e agli altri ospiti accreditati, la Quinzaine apre le sue porte a migliaia di cinefili provenienti da tutto il mondo, per condividere la sua selezione in un ambiente accogliente, dando ai registi l’opportunità di incontrare il primo pubblico dei loro film e al pubblico la possibilità di prendere parte a domande e risposte con le troupe cinematografiche”, ha dichiarato la Quinzaine des Réalisateurs in un comunicato. È questa dimensione interattiva che vorremmo celebrare oggi invitando il nostro pubblico a votare: questo segnerà anche il primo premio del pubblico nella storia del Festival di Cannes”, ha aggiunto.

La Quinzaine des Réalisateurs ha affermato che il nuovo premio sarà collegato all’eredità di Chantal Akerman e che il premio in denaro sarà sostenuto dalla Fondation Chantal Akerman. La sezione suggeriva che “la visione pionieristica, eclettica e fieramente indipendente del defunto regista potrebbe servire da bussola per questa nuova People’s Choice”. Akerman aveva stretti legami con la Quinzaine des réalisateurs.

Il suo film classico Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce – 1080 Brussel è stato presentato in anteprima nella sezione nel 1975. Ha inoltre presentato in anteprima Golden Eighties (1986), Sud (1999), La Captive (2000) e Tombée de Nuit sur Shanghaï (2007).