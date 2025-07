Chicago Fire perde un altro membro importante della caserma 51 prima dell’inizio della stagione 14

Con una svolta sorprendente, un altro protagonista di Chicago Fire lascia la serie prima della quattordicesima stagione, seguendo le orme di Jake Lockett e Daniel Kyri. La notizia dell’addio di Lockett e Kyri (che interpretano Sam Carver e Darren Ritter nella serie One Chicago) è arrivata un mese prima del finale della tredicesima stagione, sulla scia delle voci di tagli al budget. Ora, un altro membro del cast è pronto a lasciare la serie.

Secondo un articolo pubblicato su Soaps.com, Michael Bradway non tornerà per la stagione 14 di Chicago Fire. Bradway ha interpretato Jack Damon, il fratellastro perduto di Kelly Severide, nella serie poliziesca della NBC nelle ultime due stagioni. Sembrava che stesse diventando un pilastro della serie alla fine della stagione 13 di Chicago Fire. Purtroppo, non sarà così.

Cosa significa l’uscita di Michael Bradway per la stagione 14 di Chicago Fire

Cosa succederà a Damon?

Damon ha vissuto una serie di alti e bassi nella stagione 13 di Chicago Fire. In primo luogo, è stato licenziato dalla caserma 51 dopo aver mentito sul fatto di non aver seguito gli ordini di Stella Kidd durante un intervento, e ha dato la colpa a suo fratello. Tuttavia, Damon ha poi accettato la responsabilità delle sue azioni e ha fatto ammenda. Il personaggio di Bradway è persino tornato alla caserma 51 verso la fine della stagione.

Michael Bradway è stato scritturato per interpretare Charlie nell’adattamento di Prime Video del libro best seller del New York Times di Carley Fortune, Every Summer After. La serie in arrivo (che si intitolerà Every Year After) è già in produzione, il che spiega perché Bradway non tornerà nella stagione 14 di Chicago Fire.

Ora Damon sta lasciando nuovamente la caserma dei pompieri in vista della stagione 14 di Chicago Fire. Non è chiaro come verrà eliminato dalla serie, ma secondo alcune indiscrezioni i produttori sarebbero disposti a riportare Bradway se la sua agenda lo consentisse. Quindi, evidentemente, Damon non si allontanerà troppo da Chicago. I fan possono anche stare tranquilli che non morirà (almeno per ora).

Non solo Severide (che ha scoperto di diventare padre nel finale della stagione 13 di Chicago Fire) sarà colpito dall’uscita di Damon, ma anche Lizzy Novak. Damon e Novak hanno iniziato una relazione romantica occasionale nella stagione 13. Sembrava che il loro legame potesse diventare più serio, ma data la partenza di Damon, probabilmente non sarà più così.