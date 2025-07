The Legend Of Zelda: un aggiornamento anticipa quale videogioco sta adattando il film live-action

Il film live-action The Legend of Zelda ha già annunciato chi interpreterà Link e Zelda, e sebbene questa notizia sia entusiasmante, suscita anche curiosità sul gioco da cui sarà tratto il film. Ci sono tantissime storie di The Legend of Zelda tra cui scegliere e, sebbene la trama non sia ancora stata rivelata, il cast aiuta a restringere il campo.

Il cast di The Legend of Zelda includerà Benjamin Evan Ainsworth nel ruolo di Link, attore che ha già recitato in progetti come The Haunting of Bly Manor e il remake di Pinocchio del 2022. Zelda sarà invece interpretata da Bo Bragason, che ha già recitato in progetti come Renegade Nell e The Radleys.

Questi sono gli unici due annunci sul cast di The Legend of Zelda fatti finora, ma sicuramente ce ne saranno molti altri in futuro. Anche se i dettagli sul film sono ancora scarsi, questi annunci sul cast ci dicono già molto sulla trama e sul tono del prossimo film The Legend of Zelda.

Il casting di Link per The Legend Of Zelda restringe il campo dei giochi che potrebbero essere adattati

Ogni gioco The Legend of Zelda ha una storia unica, il che significa che ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere per il prossimo film live-action. Tuttavia, l’età di Link cambia nel corso dei giochi The Legend of Zelda, poiché le diverse incarnazioni del personaggio non sono esattamente le stesse. Quindi, in base all’età dell’attore, le possibilità della storia possono essere ridotte.

Benjamin Evan Ainsworth ha 16 anni al momento della stesura di questo articolo, il che significa che potrebbe averne 17 quando il film entrerà in produzione. Questa età è perfetta per Link, dato che il personaggio è solo un adolescente in alcuni dei giochi.

Link ha più o meno questa età in Zelda II: The Adventure of Link, Link’s Awakening, Twilight Princess e Skyward Sword, il che significa che uno qualsiasi di questi quattro giochi potrebbe essere adattato. Anche l’età di Toon Link è oggetto di dibattito e, sebbene il personaggio sembri più giovane, è possibile che The Wind Waker, Phantom Hourglass o Spirit Tracks possano adattarsi all’età di questo attore.

Link adulto ha più o meno questa età in Ocarina of Time, il che significa che se venisse scelto un giovane Link, il film potrebbe adattare questa iconica storia di Zelda. Sebbene Link abbia tecnicamente più di cento anni nella serie Breath of the Wild, la sua stasi significa che Ainsworth potrebbe interpretare anche questa versione di Link.

Quindi, ci sono ovviamente ancora molte possibilità su cosa potrebbe adattare il film The Legend of Zelda. Tuttavia, le opzioni sono state notevolmente ridotte e questo continuerà man mano che verranno rilasciate ulteriori informazioni su The Legend of Zelda.