David Boreanaz guiderà il reboot NBC di The Rockford Files

David Boreanaz

David Boreanaz è pronto a tornare protagonista sulla TV generalista: sarà lui a guidare il reboot di The Rockford Files, storica serie investigativa andata in onda su NBC dal 1974 al 1980 per sei stagioni e 123 episodi, con James Garner nel ruolo iconico di Jim Rockford.

L’annuncio, riportato da Deadline, rende il progetto uno dei pilot più discussi della stagione televisiva americana, anche perché in passato diversi tentativi di rilancio non erano andati a buon fine.

Il nuovo Rockford: cosa sappiamo sul reboot

Nel nuovo adattamento, James Rockford – interpretato da Boreanaz – è un uomo appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena per un crimine che non ha commesso. Tornato a Los Angeles, riprende l’attività di investigatore privato, affidandosi a fascino, ironia e intuito per risolvere casi complessi.

Come nella serie originale, dietro l’atteggiamento disinvolto si nasconde un forte codice morale, che non tarda ad attirare l’attenzione sia della polizia locale sia della criminalità organizzata.

Il pilot è scritto da Mike Daniels e prodotto da Sarah Timberman e Carl Beverly, in collaborazione con Universal Television. Le riprese sono previste principalmente ad Atlanta, con ulteriori sequenze girate a Los Angeles.

I precedenti tentativi di riportare in vita la serie

Negli anni ci sono stati diversi tentativi di riportare The Rockford Files sullo schermo. NBC aveva già lavorato a un progetto con David Shore, creatore di House, che avrebbe visto Dermot Mulroney nel ruolo principale e Steve Carell come produttore. Anche un’ipotesi cinematografica con Vince Vaughn non è mai arrivata alla fase produttiva.

Il coinvolgimento di Boreanaz viene però letto come un segnale di fiducia nel progetto, vista la sua lunga e solida carriera televisiva.

Una carriera televisiva quasi ininterrotta

David Boreanaz è uno dei volti più riconoscibili della TV americana degli ultimi trent’anni. Dopo il successo nei panni di Angel in Buffy the Vampire Slayer e nello spin-off Angel, ha consolidato la sua popolarità con il ruolo dell’agente Seeley Booth in Bones e più recentemente con quello di Jason Hayes in SEAL Team, conclusasi nell’ottobre 2024.

Con il reboot di The Rockford Files, l’attore si inserisce perfettamente nell’attuale panorama delle serie investigative broadcast, accanto a titoli come Law & Order, Elsbeth e High Potential. Il progetto è ancora in fase di pilot, quindi non è garantito che venga ordinata una stagione completa, ma il casting di Boreanaz aumenta sensibilmente le possibilità di un via libera definitivo.

