The Walking Dead: Dead City, l’attesa per la stagione 3 potrebbe allungarsi

The Walking Dead: Dead City
Credit AMC

L’universo di The Walking Dead continua a espandersi sotto la guida di AMC, ma una recente comunicazione finanziaria dell’emittente potrebbe rappresentare una brutta notizia per i fan di The Walking Dead: Dead City.

Nel report sugli utili del quarto trimestre 2025, AMC ha confermato il rinnovo sia di Dead City sia di Daryl Dixon. Tuttavia, nel calendario delle uscite previste per il 2026 compare soltanto la serie dedicata a Daryl, mentre lo spin-off con Maggie e Negan non figura nella lista ufficiale.

Perché l’assenza dal calendario 2026 preoccupa i fan

La notizia ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché la terza stagione di Dead City ha terminato le riprese alla fine del 2025. Sebbene AMC non avesse mai confermato una data precisa di uscita, in molti si aspettavano un debutto nel 2026.

La seconda stagione si è conclusa il 22 giugno 2025. Se la nuova stagione dovesse slittare al 2027, il rischio sarebbe quello di creare un intervallo troppo lungo tra un capitolo e l’altro. Storicamente, le serie con pause prolungate possono perdere parte del pubblico, anche se il brand The Walking Dead resta uno dei più solidi nel panorama televisivo.

Va comunque precisato che il documento finanziario non rappresenta l’elenco completo delle uscite future. AMC ha infatti sottolineato che la lista presentata non include necessariamente tutti i progetti in arrivo. Questo lascia aperta la possibilità che Dead City possa comunque debuttare nel corso del 2026, magari in una finestra strategica più redditizia per il network.

La storia di Maggie e Negan resta centrale nell’universo

The Walking Dead: Dead City - Stagione 1
© AMC

The Walking Dead: Dead City segue il difficile viaggio di Maggie (interpretata da Lauren Cohan) e Negan (interpretato da Jeffrey Dean Morgan), costretti a collaborare nonostante il passato traumatico che li lega. La loro relazione è segnata dall’omicidio di Glenn (interpretato da Steven Yeun), marito di Maggie, brutalmente ucciso da Negan nella serie originale.

La dinamica tra i due personaggi rappresenta uno dei pilastri emotivi dello spin-off, che ha contribuito a mantenere vivo l’interesse per il franchise anche dopo la conclusione della serie madre.

Al momento non esiste una data ufficiale per la stagione 3 di Dead City. Le prime due stagioni sono disponibili in streaming su diverse piattaforme, tra cui Netflix e AMC+. I fan, per ora, possono solo attendere ulteriori aggiornamenti sul futuro della serie.

