Elisabeth Moss torna su Hulu: sarà protagonista del legal thriller Conviction

A un anno dalla conclusione di The Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss è pronta a tornare su Hulu con una nuova serie. L’attrice due volte vincitrice dell’Emmy sarà protagonista e produttrice esecutiva di Conviction, un legal thriller tratto dal romanzo del 2023 di Jack Jordan.

La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter e segna il primo ritorno davanti alla macchina da presa per Moss sulla piattaforma dopo il finale di The Handmaid’s Tale, andato in onda nel maggio 2025.

Di cosa parla Conviction

La serie seguirà Neve Harper, avvocata che ottiene finalmente il caso destinato a cambiare la sua carriera: un processo per omicidio ad alto profilo, in cui un uomo è accusato di aver ucciso la moglie incendiando la loro casa. Tuttavia, mentre cerca di ottenere l’assoluzione del suo cliente, Neve viene ricattata da uno sconosciuto misterioso.

Costretta a scegliere tra la propria integrità e la necessità di vincere il processo, la protagonista sarà spinta a compromettere ogni principio legale, morale ed etico pur di evitare che oscuri segreti del suo passato vengano rivelati.

Una squadra creativa di alto profilo

Accanto a Moss come produttrice esecutiva ci saranno Warren Littlefield, già coinvolto in The Handmaid’s Tale, e David Shore, noto per aver creato House e sviluppato The Good Doctor. Shore sarà anche showrunner della nuova serie.

Per Moss si tratta della prima volta alla guida di un vero e proprio legal drama. L’attrice ha già dimostrato grande versatilità passando dal dramma distopico al thriller psicologico, dalla spy story alla fantascienza, ma Conviction rappresenta un nuovo territorio narrativo.

Il ritorno davanti alla camera dopo The Handmaid’s Tale

Dalla conclusione di The Handmaid’s Tale, Moss non è apparsa in nuove produzioni televisive o cinematografiche, pur continuando a collaborare con Hulu come produttrice esecutiva dello spin-off The Testaments. Nel frattempo, ha completato le riprese del drama Apple TV Imperfect Women, con Kerry Washington, in uscita il 18 marzo.

Con Conviction, Moss non solo torna a recitare per Hulu, ma lo fa con un progetto che potrebbe ridefinire la sua presenza televisiva post-June Osborne. Il passaggio a un thriller legale contemporaneo segna una netta rottura con l’immaginario distopico che l’ha resa celebre negli ultimi anni.

La produzione di Conviction è attualmente in fase di sviluppo, ma il coinvolgimento di Moss e di una squadra creativa già collaudata lascia intendere che Hulu punti molto su questo nuovo progetto.

COPERTINA: Elisabeth Moss al photocall di “The Square” durante la 70a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals — Foto di DenisMakarenko via DepositPhotos.com