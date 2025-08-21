Dawson’s Creek: reunion a sostegno di F Cancer e James Van Der Beek

Per la prima volta dalla fine della serie nel 2003, il cast completo di Dawson’s Creek tornerà insieme nella stessa stanza. Lunedì 22 settembre, il cast si riunirà al Richard Rodgers Theater di New York per una lettura dal vivo dell’episodio pilota del 1998. Saranno presenti James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. Philipps, Smith e Monroe, che si sono uniti alla serie dopo la prima stagione nei ruoli di Audrey, Jack e Andie, leggeranno diversi ruoli dell’episodio pilota.

L’evento sarà a beneficio di F Cancer e Van Der Beek, che a novembre ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al colon-retto in stadio 3. I biglietti saranno in vendita presso Broadway Direct a partire da venerdì 22 agosto alle 10:00 PT.

Jason Moore, che ha diretto tre episodi di Dawson’s Creek , dirigerà l’evento. La serata è prodotta da Carl Ogawa, Jason Moore, Michelle Williams, Thomas Kail, Maggie Brohn, il creatore della serie Kevin Williamson e Greg Berlanti.

La prima reunion di Dawson’s Creek a 22 anni dalla fine della serie!

“Sono così entusiasta di riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di ‘Dawson’s Creek’ per una serata così speciale. ‘Dawson’s Creek’ mi ha cambiato la vita”, ha dichiarato Williamson in una nota. “Quella che è iniziata come una storia personale su un giovane e i suoi amici che affrontano le sfide della vita è diventata molto più di quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom e un’eredità duraturi in tutto il mondo. Sono così onorato di farne parte e di supportare il nostro meraviglioso amico James mentre continuiamo ad affrontare la vita e le sue numerose sfide.”

Williams, che ha interpretato Jen Lindley nella serie, ha aggiunto: “Siamo cresciuti a Capeside e questo è un legame che durerà tutta la vita. Volevamo riunirci attorno al nostro caro amico James e ricordargli che siamo tutti qui. Lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. E so che i fan di ‘Dawson’s Creek’ la pensano allo stesso modo.”

“Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con il cast di ‘Dawson’s Creek’ per sottolineare l’importanza degli screening oncologici di routine e per essere i più grandi sostenitori della propria salute”, ha affermato la dott.ssa Heather Kun, CEO di F Cancer. “Lo screening oncologico è fondamentale perché può individuare alcuni tumori in una fase precoce, prima che compaiano i sintomi, migliorando significativamente i risultati e salvando vite umane.”

La serie per adolescenti è andata in onda per sei stagioni dal 1998 al 2003 su The WB ed è stata prodotta da Sony Pictures Television. Guardant Health e Hard Rock Hotel New York sponsorizzeranno l’evento.