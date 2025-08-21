Emily in Paris – Stagione 5: le prime immagini della serie!

Netflix rivela le prime immagini dell’attesissima Emily in Paris Stagione 5, nella quale Emily continuerà a godersi la “dolce vita” in Italia facendo tappa anche a Venezia. La stagione 5 della serie di successo creata da Darren Star debutterà con 10 nuovi episodi il 18 dicembre solo su Netflix.
Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.
Informazioni su Emily in Paris – Stagione 5
Creatore / Produttore Esecutivo / Autore: Darren Star
Produttori Esecutivi: Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy
Cast: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Principessa Jane), Bryan Greenberg (Jake), Michèle Laroque (Yvette)
Prodotta da: MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media