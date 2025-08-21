HomeSerie TvNews

Emily in Paris – Stagione 5: le prime immagini della serie!

Di Chiara Guida

-

Cortesia di Netflix

Netflix rivela le prime immagini dell’attesissima Emily in Paris Stagione 5, nella quale Emily continuerà a godersi la “dolce vita” in Italia facendo tappa anche a Venezia. La stagione 5 della serie di successo creata da Darren Star debutterà con 10 nuovi episodi il 18 dicembre solo su Netflix.

Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Informazioni su Emily in Paris – Stagione 5

  • Creatore / Produttore Esecutivo / Autore: Darren Star

  • Produttori Esecutivi: Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy

  • Cast: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Principessa Jane), Bryan Greenberg (Jake), Michèle Laroque (Yvette)

  • Prodotta da: MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
