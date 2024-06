Dexter: Original Sin, nuovi volti nel cast della serie prequel

Paramount+ e SHOWTIME hanno annunciato oggi altri series regular per Dexter: Original Sin, la nuova serie drammatica originale in 10 episodi che racconta la storia del serial killer preferito dagli americani in addestramento.

James Martinez (Love Victor), Christina Milian (Falling Inn Love), Alex Shimizu (The Blacklist) e Reno Wilson (Mike & Molly) si uniscono ai membri del cast già annunciati Christian Slater, vincitore del Golden Globe, nel ruolo di Harry Morgan, Patrick Gibson nel ruolo di Dexter Morgan e Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan. La produzione inizia oggi a Miami, con il ritorno del candidato agli Emmy® Clyde Phillips (Dexter, NURSE JACKIE) come showrunner e produttore esecutivo.

I quattro attori interpretano i membri del Dipartimento di Polizia di Miami. Martinez presta il volto ad Angel Batista, un detective emergente della Omicidi che guida con il cuore; Milian vestirà i panni di Maria LaGuerta, la prima donna detective della Omicidi di Miami Metro; Shimizu sarà Vince Masuka, un analista forense che condivide avidamente la sua esperienza e che non vede l’ora di “imporsi” sul suo nuovo tirocinante, Dexter Morgan; Wilson infine interpreta Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry.

Ambientato a Miami nel 1991, DEXTER: ORIGINAL SIN è la serie nella quale il pubblico vedrà Dexter (Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter dovrà imparare a canalizzare la sua oscurità interiore.

Con la guida del padre Harry (Slater), adotterà un codice che lo aiuteà a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società con un solo scopo: non finire nel mirino delle forze dell’ordine. Una sfida particolare quindi per il giovane Dexter che inizierà uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Martinez ha recentemente lavorato in Love, Victor e Wolf Pack. Tra i suoi ruoli passati figurano House of Cards, One Day at a Time, Tell Me a Story, CSI, Unforgettable, Elementary e il pilot Guilt by Association.

I ruoli passati di Milian includono Resort to Love, Step Up: High Water, Falling Inn Love, Soundtrack, The Oath, Bring It On, Family Guy, Grandfathered, Be Cool e Love Don’t Cost A Thing. Prossimamente, Christina ha in programma l’uscita di Meet Me Next Christmas e Body Language, entrambi lungometraggi di cui è protagonista e produttrice.

Shimizu è noto per il suo ruolo ricorrente nella serie di successo The Blacklist e sarà presente nella prossima serie di Taika Waititi Interior Chinatown. Tra gli altri ruoli di rilievo figurano The Terror, S.W.A.T. e The Outcasts.

Wilson ha debuttato in televisione nel Cosby Show e da allora ha recitato in numerose serie televisive, tra cui Good Girls, Mike & Molly, Heist, Blind Justice, The Hoop Life, Fatal Attraction e Bel-Air.

Clyde Phillips, SHOWTIME Studios e Counterpart Studios sono produttori esecutivi, tra i quali figurano anche Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (DEXTER), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll), mentre la serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) è il produttore esecutivo della regia.