Dexter fa un ritorno micidiale su Netflix

Un amato dramma poliziesco tornerà finalmente su Netflix: la piattaforma di streaming ha infatti annunciato che le otto stagioni complete di Dexter torneranno a far parte del suo catalogo il 19 giugno. L’avvincente serie su un esperto forense nell’analisi delle macchie di sangue non si vedeva su Netflix da molto tempo, ma i seguaci più accaniti dello show avranno un’altra occasione per rivivere i loro momenti preferiti del progetto creato da James Manos Jr. L’indimenticabile storia di sangue e tradimento con Michael C. Hall nei panni del personaggio principale tornerà più di dieci anni dopo la fine della serie originale.

Dexter ha introdotto il personaggio principale come una persona che ha assistito al brutale omicidio di sua madre in giovane età. Dopo essere stato adottato dall’agente di polizia di Miami Harry Morgan (James Remar), il giovane è stato ispirato a diventare l’esperto di medicina legale visto nel corso della serie. Tuttavia, Dexter diventa presto un giustiziere che usa il suo stesso lavoro per coprire i suoi crimini, mentre cerca di comportarsi come una persona normale anche se non riesce a capire l’esperienza. Parte di ciò che ha reso Dexter un titolo così amato nel corso degli anni è stato il suo cast di supporto, che ha continuato a seguire il criminale nella sua ricerca di aiutare la comunità in modi non convenzionali.

Dexter è stato interpretato anche da Jennifer Carpenter, Erik King e Lauren Vélez, con tutti gli attori che hanno fatto parte del cast principale in diversi momenti della storia. La serie originale è durata otto stagioni e, sebbene sembrasse che il pubblico avesse visto l’ultima volta il personaggio, la storia di Dexter Morgan non era finita, permettendo a Michael C. Hall di tornare ancora una volta nel ruolo del contorto vigilante.

Dexter è tornato in Dexter: New Blood

Dexter: New Blood ha debuttato su Showtime otto anni dopo la conclusione della storia originale e ha seguito il personaggio principale dopo che aveva finto la sua morte durante un uragano. Dopo aver instaurato una relazione romantica con Angela Bishop (Julia Jones), il personaggio ha paura di scoprire se il suo passato oscuro lo raggiungerà in un’emozionante continuazione della storia che i fan conoscono e amano. La seconda stagione di Dexter: New Blood, incentrata sul figlio del protagonista, è attualmente in fase di sviluppo, anche se la rete non ha ancora fissato una data di uscita.

Le otto stagioni complete di Dexter entreranno a far parte del catalogo di Netflix il 19 giugno.