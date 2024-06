A24 e I Wonder Pictures rinnovano il loro sodalizio

L’italiana I Wonder Pictures ha acquisito i diritti italiani di tre nuovi titoli di A24, tra cui l’atteso The Smashing Machine di Benny Safdie con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. La mossa consolida il rapporto in corso tra lo studio indie statunitense e il crescente distributore italiano.

I Wonder Pictures, di proprietà e gestita dal fondatore del Biografilm Festival Andrea Romeo, ha un rapporto di lunga data – anche se non esclusivo – con A24, avendo distribuito con successo altri loro titoli come “The Zone of Interest”, “The Whale” di Darren Aronofsky e “Everything Everywhere All at Once”.

Oltre a The Smashing Machine, i nuovi titoli di I Wonder Pictures in uscita in Italia nel 2025 comprendono anche l’horror di Marc Anthony Green, Opus, con John Malkovich e Ayo Edebiri, e il film per famiglie di Isaiah Saxon, The Legend of Ochi, con Willem Dafoe, Finn Wolfhard ed Emily Watson.

“Amiamo i film di A24 e ci sentiamo rispecchiati nelle storie che raccontano e nel modo in cui le raccontano”, ha dichiarato Romeo in un comunicato. Il capo di I Wonder Pictures ha poi aggiunto che “oltre a condividere una grande affinità” con A24 in termini di tipi di film prodotti, le due società hanno “una perfetta sinergia” in termini di “procedure e obiettivi” e condividono “una forte armonia tra i rispettivi team di lavoro” che si “riflette nei risultati finali”.

Tutto quello che sappiamo su The Smashing Machine, prodotto da A24

Annunciato nel 2023, The Smashing Machine sarà prodotto da Dwayne Johnson, dalla Seven Bucks Productions di Dany Garcia, dalla Out for the Count di Safdie, da Eli Bush e da David Koplan. “The Smashing Machine è un dramma basato sulla storia di Mark Kerr, il leggendario lottatore di MMA dell’era dell’UFC senza esclusione di colpi, all’apice della sua carriera“, si legge nella descrizione del film. “Lotta con la dipendenza, la vittoria, l’amore e l’amicizia nell’anno 2000“.

Johnson ha dichiarato a Variety a proposito del film nel gennaio 2024: “Benny vuole creare e continua a spingersi oltre i limiti quando si tratta di storie crude e reali, personaggi autentici e a volte scomodi e sorprendenti. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio spingermi in luoghi in cui non mi sono mai spinto in passato. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contano, che esplorano un’umanità ed esplorano la lotta [e] il dolore“. The Smashing Machine non ha ancora una data di uscita da parte di A24 ma è previsto in sala per il 2025.