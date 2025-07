Emily in Paris Stagione 5: due nuove aggiunte al cast

Con le riprese di Emily in Paris Stagione 5 attualmente in corso in Francia, Netflix ha aggiunto un paio di nuovi nomi al cast della sua serie di successo.

Bryan Greenberg, noto per “How to Make it in LA” e “The Mindy Project” e recentemente visto in “Suits LA”, si è unito alla festa parigina in corso e interpreterà Jake, un americano che vive nella capitale francese. Nel frattempo, Michèle Laroque, nota attrice e comica francese candidata al César e nota per film come “Ma vie en Rose”, “Brillantissime” e “The Closet”, interpreterà Yvette, una vecchia amica di Sylvie Grateau.

Greenberg e Laroque si uniscono alla new entry di Emily in Paris Stagione 5 Minnie Driver, che è stata scelta a maggio per interpretare la principessa reale Jane.

Dettagli della trama di Emily In Paris – Stagione 5

Emily si trasferisce a Roma nella stagione 5

Aggiungete Marcello al mix e il triangolo amoroso si trasforma in qualcosa di molto più complesso nella stagione 5 di Emily in Paris.

Sebbene Emily in Paris non abbia mai evitato finali scioccanti, la conclusione della seconda parte della stagione 4 potrebbe avere l’impatto più profondo sul futuro della serie fino ad ora. Alla ricerca di nuove opportunità di lavoro e del suo nuovo amore Marcello, Emily decide di trasferirsi da Parigi a Roma. È già stato confermato che la quinta stagione farà il salto a Roma, e questo potrebbe offrire alla storia la possibilità di ricominciare da capo. Ciò consentirà anche di concentrarsi maggiormente sulla vita professionale di Emily, poiché l’apertura dell’ufficio di Roma rappresenta un grande passo avanti per la sua carriera.

Tuttavia, Darren Star ha confermato che, sebbene Emily trascorrerà parte del suo tempo a Roma, l’intera serie non lascerà Parigi. In un’intervista con Deadline, Starr ha dichiarato:

Non ha cambiato il suo nome su Instagram in Emily in Rome. Lavora a Roma solo occasionalmente. L’azienda di Sylvie ha un ufficio a Roma. Emily sta mettendo in piedi il tutto. Non credo necessariamente che questo significhi un trasferimento permanente a Roma, nella mia mente non lo è sicuramente. Non lasceremo Parigi”.

Tuttavia, Emily e Gabriel hanno continuato il loro tira e molla fino alla conclusione della quarta stagione, e questo significa che probabilmente lui la seguirà anche oltre i confini internazionali. Nella stessa intervista, Star rivela che lo chef potrebbe pensare di aver commesso un grave errore:

Penso che Gabriel abbia capito che non vuole lasciar andare Emily così facilmente e che potrebbe aver commesso un grave errore. Hanno sicuramente litigato molto e hanno avuto un periodo di riflessione. Ma penso che alla fine della stagione lui abbia capito che c’è qualcosa che non vuole perdere di Emily. Non so cosa significhi. Non significa necessariamente che torneranno insieme immediatamente o che lo faranno mai. Non lo so, ma penso che lui senta che c’è qualcosa in sospeso tra loro.

Per quanto riguarda Gabriel, la sua ricerca della stella Michelin è stata un successo, ma il suo desiderio per Emily potrebbe mettere a rischio la sua carriera, dato che ha scelto l’amore invece del lavoro. Con Alfie promosso a personaggio fisso nella quinta stagione, potrebbe avere un ruolo molto più importante nella vita sentimentale di Emily. Aggiungete Marcello al mix e il triangolo amoroso si trasforma in qualcosa di molto più complesso nella quinta stagione di Emily in Paris.