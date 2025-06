Emily In Paris – Stagione 5: cast, trama e tutto quello che sappiamo

La serie romantica di successo Netflix Emily in Paris è tornata trionfalmente con la quarta stagione nell’agosto 2024 e ora è stata rinnovata per una quinta stagione. Debuttata nel 2020, la serie segue le vicende di una giovane americana di nome Emily che si trasferisce a Parigi per lavorare in un’agenzia di marketing di alto livello. Durante i suoi primi anni nella capitale francese, Emily ha trovato l’amore, ha subito delusioni sentimentali e ha vissuto diversi colpi di scena romantici, ed è chiaro che il suo percorso verso il vero amore è tutt’altro che facile.

Emily in Paris stagione 4 è stata divisa in due parti, il che ha creato un crescendo naturale a metà stagione che ha avuto un impatto sulla seconda parte. Il tira e molla tra Emily e Gabriel ha fatto un passo avanti quando la coppia ha dichiarato ufficialmente il proprio amore, ma alla fine della quarta stagione erano di nuovo in crisi. Forse la sorpresa più grande è che la serie sembra prepararsi a un grande trasferimento a Roma, e il futuro dello show ambientato a Parigi potrebbe cambiare per sempre. Con tutto questo in sospeso per la prossima stagione, Netflix non ha perso tempo nel rinnovare la quinta stagione di Emily in Paris.

Ultime notizie su Emily In Paris – Stagione 5

Con la quinta stagione che continua a prendere forma, le ultime notizie confermano che un membro importante del cast non tornerà per la quinta stagione di Emily in Paris. Dopo aver fatto le valigie e aver lasciato la serie alla fine della quarta stagione, Camille Razat non tornerà nella quinta stagione. Anche se la sua partenza potrebbe non essere definitiva, è stata esclusa dal cast della prossima stagione. In altre notizie, le riprese della quinta stagione di Emily in Paris inizieranno a maggio 2025.

La quinta stagione di Emily in Paris è confermata

Considerando il trasferimento della serie a Roma, l’interesse per la commedia romantica è più alto che mai.

Era ormai scontato che Emily in Paris avrebbe ottenuto il rinnovo per una quinta stagione, e Netflix ha dato l’annuncio ufficiale pochi giorni dopo la premiere della seconda parte della quarta stagione. Questo dimostra l’enorme popolarità della serie, e Netflix ha fatto bene a battere il ferro finché era caldo e ordinare altri episodi. Considerando il trasferimento della serie a Roma, l’interesse per questa commedia romantica è più alto che mai. È stato poi annunciato che le riprese inizieranno nel maggio 2025 e che sia Parigi che Roma saranno le location.

Netflix ha pubblicato sul proprio account ufficiale X (precedentemente Twitter) una foto di Allen che beve un espresso da una tazza di Emily in Paris.

Cast della quinta stagione di Emily in Paris

Chi tornerà nella quinta stagione?

Sebbene non si conosca ancora l’intera trama della quinta stagione, ci sono diversi ritorni logici per il cast di Emily in Paris stagione 5, tra cui il personaggio omonimo che sarà interpretato ancora una volta da Lily Collins. La serie non sarebbe la stessa senza la sua storia d’amore, ed è stato confermato che Lucas Bravo tornerà nei panni di Gabriel. Anche la migliore amica di Emily, Mindy (Ashley Park), dovrebbe essere presente nella quinta stagione.

Una delle principali assenze è quella di Camille Razat nei panni di Camille, l’antagonista principale rimasta alla fine della quarta stagione, che non tornerà nella prossima puntata. Anche se Emily sembra averlo dimenticato nella quarta stagione, è stato confermato che Alfie, interpretato da Lucien Laviscount, è stato promosso a personaggio ricorrente, quindi avrà un ruolo più importante nella quinta stagione. Dato che lei è a Roma per la quinta stagione, è quasi certo che Eugenio Franceschini tornerà nei panni del nuovo fidanzato di Emily, Marcello.

Il trasferimento a Roma (almeno per una parte del tempo) richiederà anche l’introduzione di alcuni nuovi personaggi: dato che Emily supervisiona l’apertura di un ufficio dell’agenzia a Roma, presumibilmente avrà bisogno di assumere almeno una o due persone, aprendo la porta all’arrivo di nuovi personaggi ricorrenti.

Dettagli della trama di Emily In Paris – Stagione 5

Emily si trasferisce a Roma nella stagione 5

Aggiungete Marcello al mix e il triangolo amoroso si trasforma in qualcosa di molto più complesso nella stagione 5 di Emily in Paris.

Sebbene Emily in Paris non abbia mai evitato finali scioccanti, la conclusione della seconda parte della stagione 4 potrebbe avere l’impatto più profondo sul futuro della serie fino ad ora. Alla ricerca di nuove opportunità di lavoro e del suo nuovo amore Marcello, Emily decide di trasferirsi da Parigi a Roma. È già stato confermato che la quinta stagione farà il salto a Roma, e questo potrebbe offrire alla storia la possibilità di ricominciare da capo. Ciò consentirà anche di concentrarsi maggiormente sulla vita professionale di Emily, poiché l’apertura dell’ufficio di Roma rappresenta un grande passo avanti per la sua carriera.

Tuttavia, Darren Star ha confermato che, sebbene Emily trascorrerà parte del suo tempo a Roma, l’intera serie non lascerà Parigi. In un’intervista con Deadline, Starr ha dichiarato:

Non ha cambiato il suo nome su Instagram in Emily in Rome. Lavora a Roma solo occasionalmente. L’azienda di Sylvie ha un ufficio a Roma. Emily sta mettendo in piedi il tutto. Non credo necessariamente che questo significhi un trasferimento permanente a Roma, nella mia mente non lo è sicuramente. Non lasceremo Parigi”.

Tuttavia, Emily e Gabriel hanno continuato il loro tira e molla fino alla conclusione della quarta stagione, e questo significa che probabilmente lui la seguirà anche oltre i confini internazionali. Nella stessa intervista, Star rivela che lo chef potrebbe pensare di aver commesso un grave errore:

Penso che Gabriel abbia capito che non vuole lasciar andare Emily così facilmente e che potrebbe aver commesso un grave errore. Hanno sicuramente litigato molto e hanno avuto un periodo di riflessione. Ma penso che alla fine della stagione lui abbia capito che c’è qualcosa che non vuole perdere di Emily. Non so cosa significhi. Non significa necessariamente che torneranno insieme immediatamente o che lo faranno mai. Non lo so, ma penso che lui senta che c’è qualcosa in sospeso tra loro.

Per quanto riguarda Gabriel, la sua ricerca della stella Michelin è stata un successo, ma il suo desiderio per Emily potrebbe mettere a rischio la sua carriera, dato che ha scelto l’amore invece del lavoro. Con Alfie promosso a personaggio fisso nella quinta stagione, potrebbe avere un ruolo molto più importante nella vita sentimentale di Emily. Aggiungete Marcello al mix e il triangolo amoroso si trasforma in qualcosa di molto più complesso nella quinta stagione di Emily in Paris.