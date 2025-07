The Boys – Stagione 5: Eric Kripke annuncia la conclusione delle riprese

Le riprese della quinta e ultima stagione di The Boys sono ufficialmente terminate. L’ideatore della serie Eric Kripke ne ha dato l’annuncio condividendo su Instagram un tributo con una foto di se stesso nella sala conferenze dei Sette alla Vought Tower, mentre guarda il murale di Homelander (Antony Starr) sul soffitto, salutando così il set dell’adattamento televisivo del fumetto per Prime Video.

“Questa è l’ultima volta che sarò su questo set. Presto verrà smantellato”, ha scritto nel post. “È un momento agrodolce, ma la mia sensazione principale è di gratitudine. Abbiamo il miglior cast, la migliore troupe, la storia più divertente da scrivere e qualcosa di impossibile da prevedere: il tempismo giusto. Se sei fortunato, aspetti tutta la tua carriera per avere forse due di queste cose. Noi le abbiamo avute tutte“.

Kripke ha continuato: “Alla famiglia di #TheBoys: grazie, vi voglio bene. Ai fan: grazie per averci seguito, non vedo l’ora che vediate il gran finale. È tutto”. Nel 2020, Kripke aveva dichiarato che la sua “idea di massima” per The Boys era di “circa cinque stagioni”, pur riconoscendo che la sua precedente serie Supernatural era arrivata a 15. “Ma so anche che è meglio non dire quante stagioni avrà una serie”, aveva detto all’epoca. Promessa mantenuta dunque, ora non resta che poter vedere un primo teaser della nuova e ultima stagione.

La trama della quarta stagione di The Boys

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. E’ disponibile su Prime Video.