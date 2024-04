FBI: CBS rinnova per tre stagioni la serie

I martedì della CBS rimarranno i martedì dell’FBI nella stagione televisiva 2024/2025. La CBS ha rinnovato tutti e tre gli show dell’FBI per nuove stagioni. La ciliegina sulla torta per i fan della serie principale è il rinnovo per tre stagioni, che la manterrà in onda fino alla stagione televisiva 2027/2028. Gli show dell’FBI si sono rivelati vincenti per il network, con una media di 7-9 milioni di spettatori in diretta. Non è una sorpresa che la serie principale sia stata rinnovata per tre stagioni, dato che è in testa alla serata ed è il terzo drama televisivo più visto. Questo rinnovo è il terzo per il network dopo Tracker, rinnovato per la seconda stagione, e Fire Country per la terza.

Tutti e tre gli show provengono dal titano della produzione Dick Wolf, anche dietro agli show di One Chicago sulla NBC. Wolf si è detto entusiasta del rinnovo e ha ringraziato il network: “Ovviamente sono entusiasta dei rinnovi. Siamo tutti estremamente grati a George [Cheeks] e Amy [Reisenbach] e a tutta la loro squadra“.

Anche il network ha espresso entusiasmo per gli show, con Amy Reisenbach, presidente della CBS Entertainment che li ha elogiati per la loro narrazione coinvolgente e per il fatto che Wolf è stato una grande forza trainante del loro successo: “Il martedì di All-FBI è una forza potente con cui fare i conti nel nostro palinsesto di prima serata. Dick Wolf e i talenti davanti e dietro la macchina da presa di tutte e tre le serie continuano a offrire una narrazione di altissimo livello, un’azione avvincente e intrighi che hanno catturato una fanbase dedicata in modo costante nel corso di più stagioni. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserverà la prossima stagione a tutti questi eroici personaggi“.

I programmi dell’FBI vanno in onda il martedì e la serie originale inizia la sera alle 20.00. La serie racconta il funzionamento interno della divisione criminale dell’ufficio di New York dell’FBI, che lavora per affrontare le minacce e mantenere New York e il Paese al sicuro. La serie è interpretata da Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd e Katherine Renee Kane. Una media di 9 milioni di telespettatori si sintonizza in diretta.

FBI: International segue alle 21:00. La serie segue i membri del “Fly Team” internazionale dell’FBI, con sede a Budapest, che individuano e neutralizzano le minacce contro gli interessi americani in tutto il mondo e in Europa. La serie è interpretata da Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Christina Wolfe ed Eva-Jane Willis. Lo show ha una media di 7,2 milioni di spettatori in diretta.

FBI: Most Wanted chiude la serata alle 22.00. È incentrata sul lavoro della New York Fugitive Task Force dell’FBI, che rintraccia e cattura senza sosta i famigerati e pericolosi criminali presenti nella lista dei Most Wanted dell’FBI. è interpretata da Dylan McDermott, Shantel VanSanten, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes e Edwin Hodge. La serie ha una media di 7,4 milioni di spettatori in diretta.