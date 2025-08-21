Reese Witherspoon: 10 cose che non sai sull’attrice

Attrice amatissima dal pubblico e dalla critica, Reese Witherspoon ha saputo costruire una carriera fatta di ruoli memorabili e di scelte intelligenti, passando con disinvoltura dalla commedia al dramma. Scopriamo dieci curiosità che raccontano il suo percorso professionale e personale.

I suoi film più celebri

1. Ha debuttato giovanissima nel 1991 con L’uomo della luna e negli anni Novanta si è fatta notare in titoli come Pleasantville, Cruel Intentions e American Psycho. Il successo internazionale è arrivato con le commedie La rivincita delle bionde e Una bionda in carriera, che l’hanno trasformata in un’icona pop. Nel 2006 ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista per Quando l’amore brucia l’anima. Negli anni successivi ha alternato film romantici e drammatici, come Mud di Jeff Nichols e Wild, che le è valso una nuova candidatura all’Academy Award. Più di recente l’abbiamo vista in Vizio di forma, Fuga in tacchi a spillo e Nelle pieghe del tempo. Recentemente l’attrice ha lavorato molto anche sul piccolo schermo, apparendo in alcune serie come Big Little Lies – Piccole grandi bugie (2017-2019), The Morning Show (2019-in corso) e Tanti piccoli fuochi (2020).

Non solo attrice

2. È anche doppiatrice e produttrice. Con il tempo si è affermata anche come doppiatrice, prestando la voce a film d’animazione come Mostri contro alieni e Sing. In parallelo ha fondato la sua casa di produzione, Hello Sunshine, con cui ha sostenuto film e serie che mettono al centro personaggi femminili forti, tra cui L’amore bugiardo – Gone Girl di David Fincher e Big Little Lies.

Vita privata e famiglia

3. Ha un divorzio alla spalle. L’attrice è già stata sposata una volta quando aveva 23 anni: al suo ventunesimo compleanno aveva conosciuto l’attore Ryan Philippe, per poi sposarsi con lui due anni dopo, nel 1999. In seguito, il loro matrimonio è durato fino al 2006, anno in cui l’attrice ha chiedo il divorzio per il fatto che lui l’aveva tradita. Dalla loro unione sono nati i figli Ava Elizabeth Philippe (nata nel settembre 1999) e Deacon Reese Philippe (nato nell’ottobre 2003).

4. Attualmente è sposata. L’attrice dopo alcune frequentazioni, ha ufficializzato il suo fidanzamento con il collega Jim Toth nel dicembre 2010, per poi sposarsi nel marzo dell’anno successivo. Inoltre, i due sono diventati genitori di Tennessee James, nato nel settembre 2012. Ancora oggi sono una delle coppie più celebri e affiatate di Hollywood e così l’attrice sembra aver trovato la sua stabilità.

Reese Whiterspoon e Jake Gyllenhaal

5. È stata fidanzata con Jake Gyllenhaal. L’attrice è stata fidanzata con il collega Jake Gyllenhaal dal 2007 al 2009. I due si erano conosciuti sul set di Rendition – Detenzione illegale e pare che lui le avesse anche chiesto di sposarlo, anche se quest’ultimo dettaglio non è mai stato confermato. Ad ogni modo, prima che i due potessero giungere a nuovi livelli della loro relazione, nel 2009 hanno fatto sapere di aver rotto la frequentazione, pur rimanendo in buoni rapporti.

Reese Witherspoon è sui social

6. Ha un profilo Instagram ufficiale. L’attrice ha deciso di aprire un account Instagram ufficiale che è seguito da qualcosa come 27,3 milioni di persone. La sua bacheca è davvero coloratissima e articolata, con molte foto dedicate ai suoi progetti lavorativi e moltissime che vedono protagonista la sua famiglia. Seguendola, si può dunque rimanere sempre aggiornati sulle sue attività.

7. Non ha voluto tornare nella serie. Nel 2000 l’attrice è apparsa in due episodi della sesta stagione della sitcom Friends nel ruolo di Jill, la sorella minore, superficiale e super viziata di Rachel, che arriva al Village di New York nel tentativo di emanciparsi dalla famiglia. A quanto pare i produttori hanno poi chiesto alla Witherspoon e di tornare sul set della serie come guest star per ulteriori episodi, ma lei ha scelto di non farlo perché terrorizzata all’idea di dover recitare su un set di fronte ad un pubblico: la sitcom, infatti, era girata alla presenza di pubblico dal vivo, dettaglio che ha causato non poche ansie all’interprete di Jill.

Reese Witherspoon in Quando l’amore brucia l’anima

8. È diventata molto amica di Joaquin Phoenix. Il regista e co-sceneggiatore James Mangold ha dichiarato che i due attori erano diventati praticamente dipendenti uno dall’altra durante le riprese. Stando a quanto detto, dopo aver realizzato il film, Joaquin Phoenix ha ammesso che lui e la Witherspoon aveva deciso di fare un patto segreto. Questo patto riguardava il fatto che se uno di loro avesse lasciato il film, lo avrebbe fatto anche l’altro.

9. Prima della loro amicizia c’era del nervosismo. I due attori erano molto nervosi dal fatto di dover cantare e questo causava delle tensione tra di loro. Entrambi hanno ammesso che non andavano d’accordo e di aver discusso costantemente durante i sei mesi di lezioni di canto prima delle riprese. È solo dall’inizio delle riprese in poi che i due sono diventati molto amici.

Età e altezza

10. Reese Witherspoon è nata il 22 marzo del 1976 a New Orleans, in Louisiana. La sua altezza complessiva corrisponde a 156 centimetri.

Fonti: IMDb, Ranker