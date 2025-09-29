HomeSerie TvNews

Fire Country: trailer della Stagione 4 con Max Thieriot

Di Redazione

-

Fire Country 4
Per gentile concessione della © CBS

È stato pubblicato il trailer ufficiale della quarta stagione di Fire Country, la serie d’azione e dramma con protagonista Max Thieriot nei panni del vigile del fuoco Bode Donovan. Il trailer offre un primo sguardo alle nuove sfide e ai colpi di scena che attendono i personaggi nel nuovo ciclo di episodi.

La serie, creata da Max Thieriot insieme a Tony Phelan e Joan Rater, segue la storia di Bode, un giovane con un passato difficile che cerca il riscatto entrando nel programma carcerario antincendi della California, collaborando con i vigili del fuoco nelle operazioni di emergenza. Nelle stagioni precedenti, Fire Country ha conquistato il pubblico grazie a un mix di azione adrenalinica e drammi personali, mettendo in luce non solo il coraggio dei pompieri ma anche le dinamiche di redenzione, amicizia e sacrificio.

Il trailer della stagione 4 promette episodi ancora più intensi, con nuove emergenze, relazioni messe alla prova e dilemmi morali che segneranno i protagonisti. La serie tornerà prossimamente negli Stati Uniti su CBS e Paramount+ (in Italia la distribuzione avviene su Sky e NOW). Per vedere il trailer della quarta stagione di Fire Country con Max Thierio:

La trama di Fire Country 4

Alla ricerca di redenzione e di una riduzione della pena detentiva, il giovane detenuto Bode Donovan partecipa a un programma antincendio che lo riporta nella sua piccola città natale nel nord della California, dove lui e altri detenuti lavorano al fianco di vigili del fuoco d’élite per spegnere gli incendi che devastano la regione. Ispirato alle esperienze di Max Thieriot, cresciuto nella zona nord della California, teatro di numerosi incendi.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
