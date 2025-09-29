Peacemaker: la terza stagione riceve un importante aggiornamento da James Gunn

James Gunn fornisce un importante aggiornamento sulla possibilità che ci sia una terza stagione di Peacemaker dopo il colpo di scena più incredibile della serie. L’episodio 6 della seconda stagione si conclude rivelando che la dimensione alternativa in cui si trovano Christopher Smith (John Cena) e gli altri personaggi principali è Earth-X, dove i nazisti governano il mondo.

In questa dimensione, Leota Adebayo (Danielle Brooks) viene inseguita mentre cammina per una strada di periferia perché è una persona di colore. Si sente la versione di questa dimensione del fratello di Peacemaker, Keith (David Denman), gridare “Una è scappata!” mentre lui e la folla inferocita la inseguono.

In un’intervista con Collider, a Gunn è stato dunque chiesto se ci sarebbe stata una terza stagione dopo gli episodi 7 e 8. Il regista e co-CEO dei DC Studios conferma che al momento non è in programma una terza stagione, ma chiarisce che Peacemaker e gli altri personaggi hanno ancora un futuro nella DCU.

“Non al momento. Penso che la gente dovrebbe… questo non significa che non ci siano piani per questi personaggi, ma non necessariamente una terza stagione di Peacemaker. E poi la gente dovrebbe guardare l’episodio 8 per vedere cosa succede, perché forse alcune delle vostre domande troveranno risposta proprio in quell’episodio”.

Cosa significa questo per Peacemaker

Sulla base dei commenti di Gunn, la prossima storia di Peacemaker, Adebayo e del resto dei personaggi della serie dopo la seconda stagione non dovrebbe trovare luogo in una terza stagione, ma in altri film o serie della DCU. Peacemaker ha già fatto un cameo in Superman, e ora ci sono buone possibilità che avrà un ruolo più sostanziale in un progetto futuro.

Nonostante il colpo di scena esplosivo e rivoluzionario dell’episodio 6, le osservazioni di Gunn indicano anche che il caos sarà risolto entro la fine della stagione 2, episodio 8. È improbabile che il finale si concluda con un grande colpo di scena, poiché sembra che le domande principali di questa stagione troveranno una risposta, preparando al contempo il terreno per il futuro di questi personaggi nella DCU.

Sebbene al momento non ci siano piani per la terza stagione di Peacemaker, ciò non significa che la serie sia definitivamente conclusa. Il DCU è ancora in una fase molto iniziale e, a seconda dei piani che Gunn ha per questi personaggi, la serie potrebbe sicuramente riprendere in un momento successivo nella timeline dell’universo.

Per quanto riguarda il progetto in cui i personaggi potrebbero apparire dopo la seconda stagione di Peacemaker, il film Man of Tomorrow del 2027 è uno dei principali candidati. Lex Luthor (Nicholas Hoult) appare anche nell’episodio 6 e stringe un accordo con Rick Flag Sr. (Frank Grillo), e Man of Tomorrow vedrà Lex e Superman (David Corenswet) costretti ad allearsi contro una minaccia più grande. Si ipotizza dunque che Peacemaker possa avere un ruolo in quella vicenda.

