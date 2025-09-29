HomeSerie TvNews

NCIS: online il trailer della Stagione 23

Di Redazione

-

NCIS

CBS ha pubblicato il trailer ufficiale della ventitreesima stagione di NCIS, lo storico procedurale poliziesco che continua a essere uno dei titoli più seguiti della rete americana. Il nuovo ciclo di episodi segna un importante cambiamento per i fan: la serie si sposterà infatti nella fascia del martedì sera, andando in onda in una nuova collocazione settimanale rispetto alle stagioni precedenti.

Il trailer della Stagione 23 offre un assaggio dei nuovi casi, delle dinamiche interne al team e delle tensioni personali che caratterizzeranno i prossimi episodi. Dopo oltre vent’anni di messa in onda, NCIS resta un pilastro del palinsesto CBS grazie al suo mix di indagini ad alta tensione, colpi di scena e rapporti umani tra i protagonisti.

La nuova stagione debutterà negli Stati Uniti in autunno su CBS, mentre in Italia sarà trasmessa da Rai 2 e disponibile on demand su RaiPlay. Con l’arrivo del trailer, l’attesa dei fan è ora tutta concentrata sui nuovi casi e sulle sorprese che questa storica squadra dell’NCIS dovrà affrontare.

