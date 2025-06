Ginny & Georgia – Stagione 4: importanti aggiornamenti sulle riprese dalla star

Brianne Howey, che interpreta il personaggio principale Georgia nella serie drammatica di successo Netflix Ginny & Georgia, ha condiviso un aggiornamento promettente per la quarta stagione. La terza stagione di Ginny & Georgia ha offerto altri 10 episodi ricchi di dramma ed emozioni. Con Georgia alle prese con un processo per omicidio mentre la sua famiglia va in pezzi e soccombe alla pressione della stampa nazionale, era irragionevole credere che tutto sarebbe andato per il meglio una volta che fosse stata assolta e tornata a casa. Ginny & Georgia stagione 3 si è conclusa con un altro colpo di scena, ma per fortuna gli spettatori non dovranno aspettare a lungo per avere notizie su una nuova stagione.

Ginny & Georgia è stata rinnovata per due stagioni nel 2023 e la sala degli sceneggiatori della quarta stagione ha iniziato a lavorare sul prossimo capitolo all’inizio di quest’anno. Durante una recente intervista con Collider’s Ladies Night, Howey ha rivelato che la produzione della prossima stagione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. La star ha anche spiegato che sapere che lo show sarebbe tornato per la quarta stagione prima ancora che la terza fosse andata in onda è stato un “privilegio”, perché le ha permesso di “rilassarsi un po’” e immergersi nella storia.

“È un privilegio, non mi era mai capitato prima. È stato emozionante. Sapere che abbiamo ancora una storia da raccontare ti permette di rilassarti un po’. Ti fidi un po’ di più del processo perché sai quali saranno i risultati”.

Cosa significa questo per la quarta stagione di Ginny & Georgia

Le serie originali Netflix sono famose per i loro calendari di uscita molto distanziati, con i fan spesso costretti ad aspettare tra i due e i tre anni prima dell’arrivo di una nuova stagione, a volte anche quando una serie ha ricevuto un rinnovo anticipato. Ginny & Georgia non ha sfuggito questo destino finora, con il pubblico che ha dovuto aspettare circa due anni tra la prima e la seconda stagione e due anni e mezzo tra la seconda e la terza.

Tuttavia, questa è la prima volta che la serie ha ottenuto un rinnovo anticipato e i commenti di Howey suggeriscono che Ginny & Georgia – stagione 4 è sulla buona strada per rompere il ciclo. Collider ha riferito che la produzione di una singola stagione di 10 episodi di Ginny & Georgia richiede circa 5 mesi, con un periodo di post-produzione di 9 mesi.

Sebbene improbabile, questo potrebbe significare che vedremo più Ginny & Georgia alla fine del prossimo anno o all’inizio del 2027. Ciò renderebbe l’attesa di circa 18 mesi, più o meno un mese o due, invece che due anni e mezzo. Se Netflix vuole mantenere lo slancio di Ginny & Georgia, seguire una tempistica accelerata potrebbe giocare a favore della serie.