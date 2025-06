9-1-1: Nashville, primo infuocato teaser trailer dello spin-off

9-1-1: Nashville svela il suo primo trailer, con collegamenti alla trama principale dello spin-off. Ideato dai co-creatori della serie Ryan Murphy e Tim Minear, oltre che dallo showrunner di 9-1-1: Lone Star Rashad Raisini, 9-1-1: Nashville debutterà sulla ABC alla fine di quest’anno. Il secondo spin-off del franchise, che segue 9-1-1: Lone Star, ha già ingaggiato Chris O’Donnell, ex protagonista di NCIS: Los Angeles, e Jessica Capshaw, star di Grey’s Anatomy, nei ruoli principali. Ha anche portato due grandi nomi di Nashville: LeeAnn Rimes e Kimberly Williams-Paisley.

Sulla pagina Facebook ufficiale dello show, 9-1-1: Nashville ha rivelato il suo primo trailer e ha sottolineato come la musica avrà un ruolo importante nello spin-off. Mentre il caos si scatena nel teaser, con incendi ovunque, il breve teaser mette in evidenza il cast principale e sottolinea il fatto che lo status di Nashville come Città della Musica sarà un punto focale dello spin-off. Ciò è ulteriormente illustrato dalla cover di “Ring of Fire” di Johnny Cash.

Cosa significa questo per 9-1-1: Nashville

Con un 9-1-1: Nashville cast che include anche Hailey Kilgore, Michael Provost, Juani Feliz e Hunter McVey, il primo teaser dello spin-off promette che le emergenze selvagge saranno numerose. Almeno per i primi episodi, forse per tutta la prima stagione, tali emergenze potrebbero concentrarsi sul mondo della musica country. Tuttavia, si sa molto meno sui personaggi dello spin-off, che sono una parte fondamentale di ciò che ha reso il franchise così popolare sin dal suo debutto nel 2018.

Si sa che O’Donnell interpreterà il capitano Don Sharpe. Secondo quanto rivelato dai comunicati ufficiali, Don è un rude capitano dei vigili del fuoco e rodeista che gestisce la caserma più trafficata di Nashville insieme al suo amato figlio. Questo potrebbe ricordare Owen Strand, interpretato da Rob Lowe in 9-1-1: Lone Star. Ma c’è una piccola differenza. Don, sposato con Blythe, il personaggio interpretato da Capshaw, ha dei segreti.