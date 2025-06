Pirati dei Caraibi: il produttore rivela che membri del cast originale torneranno in “Pirati dei Caraibi 6” per una “nuova versione”

Il produttore della serie Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, anticipa il ritorno di alcuni membri del cast nel sesto capitolo. Il progetto è in fase di sviluppo sin da quando era in lavorazione Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, ma alla luce delle accuse di violenza domestica mosse da Amber Heard, la Disney ha deciso di escludere Johnny Depp, protagonista della serie, dal cast. Durante il processo per diffamazione intentato da Depp contro la Heard, l’attore che interpreta Jack Sparrow ha dichiarato di non essere interessato a tornare sul set.

In un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per F1, che sarà pubblicata il 27 giugno, Bruckheimer offre un aggiornamento sul cast di Pirati dei Caraibi 6 e sullo stato attuale del sequel. Il produttore della serie ha rivelato che stanno ancora lavorando alla sceneggiatura, che sarà “una nuova versione”, ma non ci sarà un cast completamente nuovo. Bruckheimer ha confermato che alcuni membri torneranno. Ecco i suoi commenti:

Jerry Bruckheimer: Stiamo lavorando alla sceneggiatura. Speriamo di riuscire a farla bene, poi la realizzeremo. Vogliamo davvero farlo, questo è certo.

ScreenRant: Una continuazione o qualcosa di nuovo?

Bruckheimer: Sarà una nuova versione.

ScreenRant: Nuova versione, nuovi attori?

Jerry Bruckheimer: Beh, non tutti attori nuovi. Alcuni torneranno.

ScreenRant: Ok…

Bruckheimer: Non vi dirò chi, dovrete indovinare.

Cosa significa il commento di Jerry Bruckheimer per Pirati dei Caraibi 6

La serie Pirati dei Caraibi ha ruotato principalmente attorno a Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) e Jack Sparrow, ma diversi personaggi amati dal pubblico sono apparsi in più film, arricchendo il mondo fantastico, tra cui il capitano Hector Barbossa (Geoffrey Rush), Joshamee Gibbs (Kevin McNally), Calypso (Naomie Harris), Pintel (Lee Arenberg) e Ragetti (Mackenzie Crook). Pirati dei Caraibi 5 getta ulteriormente le basi per potenziali trame con l’introduzione di Henry Turner (Brenton Thwaites) e Carina Barbossa (Kaya Scodelario).

I commenti di Bruckheimer confermano che, anche se la trama di Pirati dei Caraibi 6 non riprenderà dopo la fine di La vendetta di Salazar, il film sarà comunque ambientato nello stesso mondo marittimo, che inevitabilmente vedrà la presenza di alcuni volti noti. Al momento, Bruckheimer non è libero di confermare chi tornerà, il che ha senso dato che la sceneggiatura è ancora in fase di lavorazione. I commenti del produttore offrono anche un aggiornamento sullo stato del film e spiegano la mancanza di notizie concrete.