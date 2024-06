Gomorra: il prequel sarà prodotto nel 2025

I piani per una serie prequel di “Gomorra” stanno andando avanti, con l’inizio delle riprese previsto per l’inverno 2025 per la storia delle origini del dramma criminale annunciato in precedenza.

La notizia che il prequel di “Gomorra” è in dirittura d’arrivo è emersa nel momento in cui Sky Italia ha celebrato il decimo anniversario della serie televisiva di punta del Paese, con uno speciale andato in onda domenica in cui i protagonisti del cast si sono scambiati aneddoti su come i loro ruoli sullo schermo siano finiti per infiltrarsi nella loro vita reale.

Cosa racconterà il prequel di Gomorra?

La storia delle origini di “Gomorra” racconterà l’ascesa del mafioso Pietro Savastano negli anni ’70, quando la malavita napoletana era pervasiva ma meno spietata, più legata alla vendita di sigarette di contrabbando che di grandi quantità di droga, come ha rivelato il produttore principale dello show Riccardo Tozzi, capo di Cattleya, di proprietà di ITV. Roberto Saviano, che ha creato l’IP di “Gomorra”, è a bordo. Altri dettagli sono stati tenuti nascosti.

Gomorra, basata sul bestseller di Saviano sulla mafia napoletana, è stata lanciata nel 2014. Fin dall’inizio, il grintoso show ha portato il pubblico nel ventre della vera malavita napoletana, grazie anche al fatto di essere stato girato quasi interamente nei luoghi reali che ritrae. Oltre ad aver raggiunto lo status di megahit in Italia, “Gomorra” ha viaggiato in 190 Paesi, anche su HBO Max negli Stati Uniti.

La matassa criminale iper-realistica è la più grande esportazione televisiva italiana, avendo venduto in 190 territori dal suo lancio nel 2014, nonostante sia sottotitolata anche per il pubblico italiano, la maggior parte del quale non capisce il dialetto napoletano in cui Gomorra è doppiato. La serie – nota soprattutto per la sua capacità di mescolare il neorealismo con le convenzioni di genere e i tropi shakespeariani – è prodotta da ITV Cattleya in collaborazione con la tedesca Beta Film.