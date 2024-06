Heeramandi rinnovato per la seconda stagione da Netflix

La serie d’esordio di Sanjay Leela Bhansali Heeramandi, un successo mondiale, è stata rinnovata per una seconda stagione da Netflix.

Nella prima settimana dal lancio del 1° maggio, la serie ha danzato nella classifica mondiale delle serie televisive non inglesi di Netflix in 43 Paesi, diventando la serie indiana più vista dallo streamer a livello globale. Fin dal suo lancio, la serie ha regnato al primo posto della classifica Top 10 indiana.

La prima stagione della sontuosa storia, che va dal 1920 al 1947, anno in cui il subcontinente fu diviso in India e Pakistan, è ambientata nel distretto di Heeramandi di Lahore, nell’India britannica, l’ambiente delle tawaif. Come le geisha del Giappone, le tawaif venivano addestrate alla musica e alla danza e corteggiate dalla nobiltà. Al centro dello spettacolo ci sono Mallikajaan (Manisha Koirala), l’intrigante regina di Heeramandi, e la vendicativa nipote Fareedan (Sonakshi Sinha), che ambisce a prendere il posto della zia.

La stagione 1 è stata realizzata dopo un intenso processo di produzione che ha richiesto 350 giorni di riprese in tre anni. “Ci vuole molto per fare una serie. Questa ha richiesto molto. Dopo l’uscita di ‘Gangubai’ [titolo della Berlinale “Gangubai Kathiawadi”] nel febbraio 2022, da allora a oggi ho lavorato ogni singolo giorno senza pause. Quindi la responsabilità della serie è enorme“, ha dichiarato Bhansali a Variety.

Cosa aspettarsi da Heeramandi – stagione 2

“In Heeramandi 2′, le donne vengono ora da Lahore al mondo del cinema. Lasciano Lahore dopo la spartizione e la maggior parte di loro si stabilisce nell’industria cinematografica di Mumbai o Kolkata. Quindi il viaggio nel bazar rimane lo stesso. Devono ancora ballare e cantare, ma questa volta per i produttori e non per i nawab. Questa è la seconda stagione che stiamo progettando, vediamo come andrà a finire“, ha aggiunto Bhansali.

La seconda stagione è stata annunciata nel corso di un evento a Carter Road, Mumbai, dove un flash mob di 100 ballerine adornate con scintillanti anarkalis (abiti tradizionali indiani) e ghungroos (cavigliere) ha ballato su un medley di canzoni della serie. I ballerini hanno dato la notizia durante l’esibizione.

Monika Shergill, vicepresidente dei contenuti di Netflix India, ha dichiarato: “Sanjay Leela Bhansali ha intessuto una magia per dare vita a ‘Heeramandi: The Diamond Bazaar’. Vedere il pubblico di tutto il mondo innamorarsi di questa serie – facendola diventare un vero e proprio fenomeno culturale – è stato estremamente energizzante e mi emoziona condividere che torneremo con la seconda stagione“.