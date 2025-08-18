Harry Potter: un video dal set mostra Hagrid e il Maghetto nella Londra dei primi anni ’90

Le riprese della serie TV di Harry Potter della HBO sono in corso a Londra, con il Maghetto interpretato da Dominic McLaughlin nuovamente avvistato accanto all’imponente controfigura di Hagrid interpretata da Nick Frost. Camminando insieme per il centro di Londra, sembra che questa sia la scena che li precede nell’ingresso a Diagon Alley.

Il film non ha dedicato molto tempo a mostrare i due insieme nel mondo babbano. Tuttavia, sono state girate scene di Hagrid nella metropolitana di Londra, che alla fine sono state conteggiate tra le scene eliminate di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Le carrozze risalgono tutte alla fine degli anni ’90, a conferma ancora una volta che il reboot di Harry Potter non ha spostato l’azione ai giorni nostri. Questa decisione è stata accolta con favore dai fan che temevano che questa rivisitazione del romanzo di J.K. Rowling potrebbero tentare di rendere contemporaneo o addirittura americanizzare il Mondo Magico.

Similmente al compianto Robbie Coltrane, l’interpretazione di Frost si fonderà con questa controfigura più grande della vita, offrendoci un Hagrid interpretato da una star ben nota, che si comporta bene nei confronti del mezzo gigante, guardiacaccia e giardiniere della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Molti sembrano concordare sul fatto che sia positivo che la serie si affidi a questo tipo di regia pratica, piuttosto che infilare Frost in un costume di motion capture e rendere Hagrid un personaggio in computer grafica.

“Guardate, sono padre anch’io, quindi sarò molto protettivo nei confronti dei bambini, e penso che questo sia uno dei principi fondamentali del suo rapporto con quei bambini”, ha recentemente detto l’attore a proposito del suo approccio al personaggio. “È molto protettivo nei loro confronti, e sinceramente non vedo l’ora.”

“Ho avuto l’opportunità di andare a vedere alcuni set, e mi stanno facendo crescere la barba alla Hagrid, e io sto vedendo il Cappello Parlante, e qui ci sono delle bacchette magiche. È assolutamente incredibile”, ha anticipato Frost. “Avere la possibilità di iniziare a imparare la sceneggiatura di Francesca e di passare del tempo con [il regista] Mark Mylod – questo è il motivo per cui ho voluto farlo fin dall’inizio – di poter raccontare di nuovo e di essere Hagrid. Ho la possibilità di essere Hagrid. È incredibile.”

Guarda questo ultimo video dal set di Harry Potter della HBO nel post a questo link.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Altri membri del cast includono: John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGrannitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza.

Gli altimi annunci sono quelli di Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Infine, Bel Powley e Daniel Rigby interpreteranno Petunia e Vernon Dursley.

È stato inoltre confermato che la serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, dove disponibile.