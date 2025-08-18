Elizabeth Olsen continuerà a interpretare Scarlet Witch nel MCU post-Avengers: Secret Wars – Rumors

Nelle ultime anticipazioni su Avengers: Secret Wars, si prevede che diversi personaggi subiranno un recast, mentre altri attori continueranno a interpretare gli eroi di cui sono diventati sinonimo (un po’ come nel DCU che ha cambiato Superman, mantenendo il Peacemaker di John Cena).

Ci si aspetta che vedremo un nuovo Capitan America e un nuovo Iron Man, ad esempio. Tuttavia, in precedenza era stato riferito che Chris Hemsworth non avrebbe fatto ritorno nei panni di Thor. Ora, potremmo essere in grado di aggiungere un altro personaggio alla lista dei volti noti che torneranno. Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, Elizabeth Olsen continuerà a interpretare Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, nel MCU post-Avengers: Secret Wars.

Per certi versi, era prevedibile, ma per altri è un po’ sorprendente. Nei fumetti, Scarlet Witch è stata presentata come la figlia mutante del cattivo degli X-Men Magneto, e i Marvel Studios avrebbero potuto riassegnare il personaggio alla figlia adolescente del Maestro del Magnetismo. Chiaramente, se si dovesse credere a questa voce, non è questo il piano.

Il report del sito contiene altri dettagli interessanti, inclusi alcuni aggiornamenti su cosa sta succedendo con Doctor Strange. Quando l’ex Stregone Supremo tornerà in Avengers: Doomsday, sembra che cercherà di porre rimedio alle incursioni “con ogni mezzo necessario”.

Per quanto riguarda la misteriosa missione sua e di Clea anticipata nella scena post-credits di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, si dice: “Questo sarebbe un buon momento per ricordare a tutti che il flusso del tempo è diverso nella Dimensione Oscura, dato che è praticamente inesistente. Quindi, anche se saranno passati 3 anni e mezzo – 4 anni da quando Stephen Strange è sulla Terra, immaginate quanto tempo sarebbe trascorso nella Dimensione Oscura?” Questa implicazione sembra essere che lo Strange entrato nella Dimensione Oscura nel 2022 sarà molto diverso da quello che ne emergerà il prossimo dicembre.

Ecco cosa ha detto Elizabeth Olsen in precedenza sulla sua eredità come Scarlet Witch (e sul suo futuro nell’MCU): “È davvero insolito. È qualcosa di incredibile. Immagino che sia ciò che provano le persone quando hanno la possibilità di lavorare a lungo in una serie TV. Poter tornare a interpretare un personaggio e continuare a farlo progredire è stato molto divertente per me, soprattutto perché mi hanno dato qualcosa come WandaVision per far esplodere tutto. E da lì, Doctor Strange è stata una svolta così folle e selvaggia.”

“Mi sento molto fortunata di aver potuto interpretare un personaggio per oltre 10 anni della mia vita, e mi piacerebbe continuare a farne di più. Ma l’animazione, per me, è un mondo parallelo. Non so davvero come si intersechi con quello che facciamo. Ma mi è piaciuto molto interpretarla per oltre 10 anni, e continuo a sentirmi fortunata di avere le opportunità che ho avuto, a livello creativo.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.