Hellaverse sul palco di Lucca Comics & Games 2025

Di Chiara Guida

-

Cortesia di Prime Video

Tutto esaurito al Teatro del Giglio per il panel di Prime Video dedicato all’Hellaverse, l’universo animato creato da Vivienne “VivziePop” Medrano. Il pubblico di Lucca Comics & Games 2025 è stato trascinato all’inferno – tra anteprime e sorprese – durante un incontro incentrato sulla seconda, esplosiva stagione della dark comedy di culto Hazbin Hotel, approdata su Prime Video il 29 ottobre, e sulla serie spinoff Helluva Boss, già disponibile sulla piattaforma con due stagioni e un episodio speciale.

Rossa Caputo (che presta la voce a Charlie Stella del Mattino), Riccardo Suarez (voce di Angel Dust), Oreste Baldini (Vox nella serie e direttore del doppiaggio di entrambe le serie), Giulia Franceschetti (Vaggie in Hazbin Hotel) e Daniele Giuliani (voce di Blitzo in Helluva Boss), accompagnati sul palco da un coro di angeli indisciplinati, sono stati i protagonisti di uno speciale incontro dedicato alle due serie e hanno infiammato la platea con un medley delle canzoni più famose di Hazbin Hotel. Ad arricchire il panel, uno speciale karaoke “infernale” che ha coinvolto pubblico e fan, al ritmo dei brani ormai cult della serie.

In serata, inoltre, l’universo di Hazbin Hotel si sposta al Cinema Astra, per la proiezione dei primi due episodi della seconda stagione. Tutti gli episodi delle prime due stagioni di Hazbin Hotel e Helluva Boss sono disponibili in esclusiva su Prime Video.

Hazbin Hotel S2 – Sinossi

Dopo la vittoria di Charlie contro l’esercito del Paradiso, l’hotel è in pieno fermento grazie all’arrivo di nuovi ospiti. Tuttavia, con grande disappunto di Charlie, la maggior parte di loro non è lì per le ragioni giuste. Mentre cresce il risentimento nei confronti del Paradiso e i peccatori si rendono conto di poter reagire, molti di loro cercano di approfittare delle crescenti tensioni: in particolare il trio di signori noto come “I Vees”. Mentre Charlie lotta per preservare gli obiettivi originari dell’hotel e proteggere la propria immagine pubblica, i Vees (guidati da Vox) elaborano un piano per conquistare il Paradiso e ottenerne il comando. Nel frattempo, in Paradiso, gli angeli devono affrontare le ripercussioni della redenzione di Sir Pentious e il loro ruolo nelle precedenti atrocità commesse contro l’Inferno. Creata da Vivienne Medrano, Hazbin Hotel è una serie d’animazione basata sul suo popolare episodio pilota, pubblicato su YouTube nel 2019 e che ha rapidamente ottenuto oltre 117 milioni di visualizzazioni e un vasto seguito di fan in tutto il mondo. La serie unisce umorismo per adulti, personaggi indimenticabili e brani musicali accattivanti, creando un mondo completamente unico e inconfondibile. Vivienne Medrano ha diretto tutti gli episodi ed è executive producer della serie insieme a Dana Tafoya-Cameron e Brett Coker. Hazbin Hotel è prodotta da A24, vincitrice di Oscar ed Emmy, e dalla Bento Box Entertainment di FOX Entertainment Studios, vincitrice di Emmy.

Helluva Boss – Sinossi

Ambientato all’inferno, Helluva Boss racconta la storia di Blitzo (la “o” è muta), un diavoletto nato all’inferno, eccentrico leader dell’I.M.P. (Immediate Murder Professionals), una piccola e caotica organizzazione di assassini che prospera grazie a un grimorio magico, e una complicata relazione con il principe demone Stolas. Insieme alla sua squadra altrettanto caotica ed eterogenea – Moxxie, un tiratore scelto ligio alle regole; Millie, un’impulsiva e abile assassina; e Loona, la loro sarcastica receptionist, votata all’inferno – Blitzo viene incaricato di uccidere bersagli nel mondo umano. Cercando di conciliare il lavoro con la vita privata, il gruppo si ritroverà costantemente in situazioni assurde, violente e tragicomiche.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
