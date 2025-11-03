Kathryn Bigelow commenta il finale divisivo di A House Of Dynamite

Il punto che sta facendo più discutere di A House of Dynamite di Netflix (La nostra recensione), diretto dalla regista premio Oscar per The Hurt Locker Kathryn Bigelow, è il finale. Il thriller politico segue la risposta del governo e dell’esercito degli Stati Uniti a un imminente attacco missilistico nucleare, lanciato da un paese sconosciuto, mostrando i complessi processi e il processo decisionale in questa situazione potenzialmente inutile.

Tuttavia, l’ambiguo finale di A House of Dynamite non mira a soddisfare il pubblico. Dopo che la linea temporale si resetta due volte, raccontando di tre gruppi di personaggi nella mezz’ora che precede la detonazione, il film termina prima che il missile colpisca effettivamente Chicago e che il Presidente degli Stati Uniti (Idris Elba) prenda una decisione ufficiale sullo schermo su quale sarà la risposta del Paese.

A House of Dynamite mostra efficacemente come il Presidente degli Stati Uniti si trovi in ​​una situazione impossibile e debba scegliere tra accettare la perdita di un’intera città o rischiare di dare il via alla fine del mondo.

Ora, Kathryn Bigelow ha risposto alle divisioni del pubblico sulla conclusione potenzialmente frustrante del film, affermando che riflette il messaggio che intendeva trasmettere. Bigelow dice a Netflix: “Voglio che il pubblico esca dal cinema pensando: ‘OK, cosa facciamo adesso?'”. È un leggero passaggio da un racconto ammonitore che si conclude con una nota cupa a uno con un finale poco definito, per motivare le persone a evitare questa situazione nella realtà.

Bigelow continua: Questo è un problema globale e, naturalmente, spero che un giorno ridurremo le scorte nucleari. Ma nel frattempo, viviamo davvero in una casa di dinamite. Ho ritenuto fosse fondamentale diffondere queste informazioni, in modo da poter avviare un dialogo. È questa l’esplosione che ci interessa: il dialogo che le persone avranno sul film dopo la sua uscita.

È stato anche sottolineato che A House of Dynamite mira a mostrare come anche le persone più qualificate non siano realmente preparate ad affrontare la capacità distruttiva delle armi nucleari. In questo, A House of Dynamite riesce, mostrando come i funzionari governativi gestiscano tutto con professionalità ma siano comunque sotto shock. Lo sceneggiatore Noah Oppenheim racconta a Netflix:

Uno degli aspetti più importanti che volevamo evidenziare realizzando questo film è quanto poco tempo avrebbe avuto il governo degli Stati Uniti, o qualsiasi altro governo, per rispondere a un attacco nucleare. Durante quegli stessi 18 minuti, volevamo mostrare cosa stava accadendo nell’intero apparato governativo.

Il film è stato elogiato per la sua rappresentazione assolutamente terrificante del potenziale effetto domino di più paesi in possesso di un arsenale nucleare. Il fittizio Presidente degli Stati Uniti valuta di reagire quando i suoi consiglieri gli fanno notare che potrebbero arrivare altri missili, ma questo causerebbe vittime altrove su una scala senza precedenti.

Il thriller di Netflix ha sicuramente avviato un dibattito, soprattutto dopo che il Pentagono stesso ha criticato A House of Dynamite per aver presumibilmente affermato che il sistema di difesa missilistica americano ha molte meno probabilità di successo di quanto non abbia in realtà.