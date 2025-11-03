HomeTrailerBuon Viaggio, Marie: il trailer del film dal 20 novembre al cinema
Trailer

Buon Viaggio, Marie: il trailer del film dal 20 novembre al cinema

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

È disponibile il trailer in italiano di BUON VIAGGIO, MARIE, esordio alla regia di un lungometraggio dell’attrice Enya Baroux, che uscirà nelle sale italiane il 20 novembre 2025.

Commedia familiare on the road, il film intavola una importante riflessione sulla vita, all’interno di un discorso sempre più attuale e necessario.

Buon viaggio, Marie sarà distribuito in Italia da Movies Inspired.

  • Titolo originale: On Ira
  • Regia: Enya Baroux
  • Con: Hélène Vincent, Pierre Lottin, David Ayala
  • Nazione: Francia
  • Durata: 97 min
  • Uscita: 20 novembre 2025

La trama di Buon Viaggio, Marie

Marie, 80 anni, è sfinita dalla sua malattia. Ha un piano: andare in Svizzera per porre fine alla sua vita. Ma quando deve dirlo a Bruno, suo figlio irresponsabile, e ad Anna, sua nipote in crisi adolescenziale, va nel panico e inventa una bugia enorme. Accampando la scusa di una misteriosa eredità da riscattare in una banca svizzera, propone loro di fare un viaggio tutti insieme. Complice involontario di questa farsa è Rudy, un assistente sanitario conosciuto solo il giorno prima, che si metterà al volante del vecchio camper di famiglia e condurrà questa famiglia in un viaggio inaspettato.
Articolo precedente
La Mummia, ecco il titolo del nuovo reboot
Articolo successivo
Hellaverse sul palco di Lucca Comics & Games 2025
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved