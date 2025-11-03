Buon Viaggio, Marie: il trailer del film dal 20 novembre al cinema

È disponibile il trailer in
italiano di BUON VIAGGIO, MARIE,
esordio alla regia di un lungometraggio dell’attrice Enya
Baroux, che uscirà nelle sale italiane il
20 novembre 2025.
Commedia familiare on the road, il
film intavola una importante riflessione sulla vita, all’interno di
un discorso sempre più attuale e necessario.
Buon viaggio,
Marie sarà distribuito in Italia da Movies
Inspired.
- Titolo originale:
On Ira
- Regia: Enya Baroux
- Con: Hélène Vincent, Pierre Lottin, David
Ayala
- Nazione: Francia
- Durata: 97 min
-
Uscita:
20 novembre 2025
La trama di Buon Viaggio, Marie
Marie, 80 anni, è
sfinita dalla sua malattia. Ha un piano: andare in Svizzera per
porre fine alla sua vita. Ma quando deve dirlo a Bruno, suo figlio
irresponsabile, e ad Anna, sua nipote in crisi adolescenziale, va
nel panico e inventa una bugia enorme. Accampando la scusa di una
misteriosa eredità da riscattare in una banca svizzera, propone
loro di fare un viaggio tutti insieme. Complice involontario di
questa farsa è Rudy, un assistente sanitario conosciuto solo il
giorno prima, che si metterà al volante del vecchio camper di
famiglia e condurrà questa famiglia in un viaggio
inaspettato.